Với Base 2.0, doanh nghiệp có thể tự xây dựng những ứng dụng AI Agent

Đại diện Base.vn giới thiệu Base 2.0 tại sự kiện

Tại sự kiện, đại diện Base đã chia sẻ những nguyên lý thiết kế đứng sau Base 2.0, những năng lực mới mà doanh nghiệp có thể sở hữu trong kỷ nguyên AI. Base 2.0 không được xây dựng bằng cách bổ sung thêm AI vào một nền tảng cũ, mà bằng cách nhìn lại từ những nguyên lý đầu tiên về cách doanh nghiệp tạo ra giá trị, cách con người cộng tác, cách tri thức được tích lũy và cách AI có thể trở thành một "lực lượng lao động".

Theo ông Hoàng Thanh Nguyện, Giám đốc Triển khai chuyển đổi số Base.vn, các ứng dụng quản lý bán hàng ngày nay được chuyển đổi sang kiến trúc các "Services" (dịch vụ) liên thông, tự động kết nối dữ liệu từ khâu tiếp cận ban đầu cho đến khi chốt đơn và chăm sóc khách hàng. Việc kết nối đa kênh giao tiếp, tự động bóc tách dữ liệu chat bằng AI Agent, tra cứu kho hàng theo thời gian thực và kích hoạt quy trình lên đơn – giao hàng – xuất hóa đơn giúp doanh nghiệp chốt đơn nhanh chóng. Base 2.0 với khả năng tự động kết nối dữ liệu thương vụ chốt thành công ngược trở lại các nền tảng quảng cáo (Conversion API) nhằm định hình chân dung khách hàng mục tiêu (ICP) và tối ưu hóa chỉ số ROI.

Các đối tác tìm hiểu về Base 2.0 tại sự kiện

Base 2.0 không chỉ là phiên bản tiếp theo của một nền tảng phần mềm, mà là một kiến trúc được xây dựng hoàn toàn mới.

Điều này được thể hiện khi một nền tảng nơi doanh nghiệp không chỉ số hóa quy trình mà còn có thể tích lũy tri thức sau mỗi lần vận hành, nơi AI có thể tham gia trực tiếp vào công việc với đầy đủ ngữ cảnh của doanh nghiệp, nơi mỗi kết quả tạo ra đều giúp toàn bộ tổ chức học hỏi và trở nên thông minh hơn. Doanh nghiệp có thể tự xây dựng những ứng dụng, AI Agent, quy trình và kết nối mới để mở rộng năng lực của chính mình.