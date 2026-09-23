VOGUE World 2026: Dương Mịch, Tiêu Chiến lập kỷ lục, Gigi Hadid mở màn ấn tượng

VOGUE World là sự kiện thời trang và văn hóa toàn cầu do bà Anna Wintour khởi xướng từ năm 2022. Đêm gala thường niên được xây dựng như một đại tiệc kết hợp giữa thời trang, âm nhạc, sân khấu và nghệ thuật trình diễn. Sau New York, London, Paris và Hollywood, VOGUE World chọn Milan là điểm đến mới nhất.

VOGUE World: Milano 2026 được tổ chức tại trung tâm mua sắm Galleria Vittorio Emanuele II. Địa điểm mang tính biểu tượng ở trung tâm Milan, được mô tả là "có quy mô tương đương với Met Gala". Chủ đề năm nay khai thác một trong những thế mạnh lớn nhất của Ý - nghề thủ công trong thời đại công nghệ phát triển.

Gigi Hadid là siêu mẫu mở màn VOGUE World: Milano 2026. Siêu mẫu diện thiết kế Valentino Haute Couture Xuân Hè 2025, như bước ra từ tranh Phục Hưng. Sáng tạo do Alessandro Michele thiết kế, được làm từ những tấm chăn bông tái chế của Venice và mất 1.680 giờ hoàn thiện thủ công.

Cardi B diện mẫu đầm rực rỡ, phong cách pop-art từ BST Versace Xuân Hè 2018, sải bước trên sàn runway. Thiết kế xuất hiện ở chương Patterns của show diễn, là lời tri ân của NTK Donatella Versace tới người anh trai quá cố Gianni Versace.

Jennifer Lopez cũng là cái tên để lại nhiều ấn tượng với khán giả trong mẫu đầm dạ hội của Dolce & Gabbana. Tạp chí VOGUE mô tả tạo hình lộng lẫy của cô mang đậm chất Dolce Vita đúng nghĩa. Nữ nghệ sĩ được gọi tên trong danh sách những ngôi sao mặc đẹp nhất sự kiện trên trang chủ VOGUE.

Trên hàng ghế đầu sự kiện danh giá, nhiều cái tên đến từ châu Á hút thảo luận từ truyền thông. Dương Mịch là một trong những gương mặt Trung Quốc được chú ý nhất tại Milan Fashion Week 2027. Cô là nữ diễn viên C-Biz thế hệ 8X đầu tiên "chạm ngõ" cả Met Gala và VOGUE World - hai sự kiện thời trang hàng đầu thế giới.

Tại VOGUE World, Dương Mịch tiếp tục được Prada ưu ái khi diện mẫu áo khoác lông họa tiết da báo, thuộc BST chưa được ra mắt của nhà mốt.

Dù không trực tiếp có mặt tại VOGUE World 2026, Tiêu Chiến vẫn là cái tên được C-net bàn tán. Đầu tháng 9, sao nam được công bố là gương mặt trang bìa số tháng 10 của tạp chí VOGUE Trung Quốc. Đây lần đầu tiên VOGUE Trung Quốc chọn nghệ sỹ nam solo cho số báo Tháng 10 (Ngân Thập).

Bìa báo này thuộc dự án hợp tác toàn cầu VOGUE World, xoay quanh chủ đề Made in Italy. Tại sự kiện, trang bìa được đặt ở vị trí đầu tiên, chính giữa hàng ghế đầu. Cách sắp xếp đặc biệt được nhận định là "chưa từng có trong lịch sử 21 năm của ấn bản VOGUE Trung Quốc".

Đại sứ toàn cầu Dolce & Gabbana - SAN ATEEZ bất ngờ có mặt tại gala thường niên VOGUE World. Nam idol ghi điểm tuyệt đối nhờ khí chất tự tin, bừng sáng.

Sau lịch trình tại show Prada, Sana TWICE tiếp tục tới dự Vogue World trong một set đồ phối màu ấn tượng hơn.

"Prada Boy" Jaehyun NCT tiếp tục gây xôn xao khi mặc "áo mưa" tham dự tiệc gây quỹ VOGUE World 2026. Mỹ nam lăng xê mẫu áo khoác dáng dài chất liệu vải dù cùng quần đen, giày da cùng gam đen.