Voge CU-X Hybrid lộ diện: Cruiser gây choáng với loạt công nghệ chưa từng thấy

Mới đây, thương hiệu Voge từ Trung Quốc đã trình làng mẫu mô tô mang tên CU-X Hybrid tạo ra một hướng tiếp cận khác biệt khi kết hợp phong cách power cruiser truyền thống với hệ truyền động gồm động cơ đốt trong, mô-tơ điện và bộ pin có khả năng sạc trực tiếp từ bên ngoài. Dù mới được trưng bày dưới dạng concept nhưng mẫu xe này nhanh chóng có được sự chú ý của nhiều khách hàng.

Về ngoại hình, CU-X mang đậm phong cách cruiser với trọng tâm thấp, rộng và có tỷ lệ khá đồ sộ. Phần đầu xe được tạo hình góc cạnh, cơ bắp và có phần dữ dằn. Xe không sử dụng kính chắn gió, giúp tổng thể mang dáng vẻ tối giản nhưng mạnh mẽ.

Cụm đèn LED phía trước là một trong những điểm nhận diện nổi bật nhất, với dải đèn định vị ban ngày có hình dáng gợi liên tưởng đến những chiếc nanh. Xe sử dụng bánh trước dạng mâm đĩa kín, lốp bản rộng ở cả hai bánh và hệ thống truyền động cuối bằng trục các-đăng. Phía sau trang bị hai giảm xóc đặt ngang.

Một trong những điểm đáng chú ý trên CU-X là hệ thống treo trước thay cho phuộc ống lồng truyền thống. Voge chưa công bố đầy đủ cấu trúc của hệ thống này, trong khi các nguồn tin mô tả đây có thể là dạng phuộc girder điều khiển điện tử hoặc hệ thống càng đôi bằng nhôm.

Tay lái và gác chân có thể điều chỉnh vị trí. Mẫu concept cũng được giới thiệu với hệ thống kiểm soát ổn định cùng các công nghệ hỗ trợ người lái, trong đó có chức năng cảnh báo chướng ngại vật và nguy hiểm dựa trên dữ liệu cảm biến kết hợp định vị vệ tinh.

Về hiệu năng, Voge chỉ xác nhận CU-X sử dụng cấu hình plug-in hybrid gồm động cơ đốt trong, mô-tơ điện và bộ pin có thể sạc từ bên ngoài. Hãng chưa công bố dung tích động cơ, dung lượng pin, trọng lượng hay công suất chính thức. Một số nguồn tin cho rằng hệ thống có thể sử dụng một động cơ đốt trong kết hợp hai mô-tơ điện, với công suất tổng trên 100 mã lực, tương đương khoảng 74 kW. Những thông số này hiện chưa được Voge xác nhận.

CU-X cũng là mẫu xe đầu tiên sử dụng nền tảng Jiyu Smart Mobility mới của Voge. Nền tảng này được phát triển để kết nối hệ truyền động, khung gầm và các hệ thống hỗ trợ trên xe. Hệ thống Jizhi đảm nhiệm kết nối với người lái, cảm biến, định vị vệ tinh và thiết bị thông minh, trong khi Jixing liên quan đến việc điều khiển hệ truyền động hybrid, hệ thống treo chủ động và kiểm soát ổn định.

Voge hiện chưa công bố kế hoạch đưa CU-X vào sản xuất hàng loạt. Một số nguồn truyền thông đề cập khả năng ra mắt vào năm 2027, nhưng thời điểm này chưa được hãng xác nhận.