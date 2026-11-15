vOCS 4.0 - hệ thống tính cước thời gian thực do Viettel làm chủ

Vừa qua, hệ thống tính cước vOCS 4.0 do Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel tự phát triển được vinh danh ở hạng mục "Doanh nghiệp triển khai công nghệ xuất sắc khu vực châu Á" - giải thưởng Telecom Review Excellence Awards 2026 tổ chức ở Dubai (UAE). Giải pháp đạt công suất xử lý hơn 300.000 giao dịch mỗi giây và phục vụ 100 triệu thuê bao.

Nhờ áp dụng kiến trúc Cloud Native, vOCS 4.0 đạt độ trễ dưới 5 mili giây, tương đương hơn 1 tỷ giao dịch mỗi giờ. So với thế hệ trước, hệ thống giúp giảm 50% chi phí đầu tư phần cứng, rút ngắn 30% thời gian triển khai và tăng gấp ba lần tốc độ bổ sung tính năng mới. vOCS 4.0 được đặt đồng thời tại hai trung tâm dữ liệu cách nhau khoảng 2.000km, cho phép tự động tiếp quản và khôi phục dịch vụ dưới 2 phút nếu xảy ra sự cố.

Để đạt được hiệu năng này, các kỹ sư Viettel đã tự làm chủ các lớp công nghệ cốt lõi như nền tảng điện toán đám mây gốc theo tiêu chuẩn viễn thông quốc tế, kiến trúc NFV-MANO, công nghệ xử lý tính cước thời gian thực, quản lý dữ liệu thuê bao và số dư tài khoản.

Trước đó, Viettel tự nghiên cứu hệ thống tính cước từ năm 2012 để thay thế các giải pháp ngoại nhập. Năm 2017, phiên bản vOCS 3.0 được đưa vào vận hành cho 90 triệu thuê bao tại Việt Nam và các thị trường nước ngoài. Đến cuối năm 2020, dự án vOCS 4.0 bắt đầu phát triển, đạt mốc 1 triệu thuê bao sau hai năm và đến năm 2026 đã sẵn sàng phục vụ hơn 100 triệu thuê bao.

Hiện giải pháp này phục vụ đồng thời các mạng từ 2G đến 5G và dịch vụ cố định trên cùng nền tảng. Thời gian đưa gói cước mới tới khách hàng được rút ngắn từ vài ngày xuống vài giờ nhờ tính năng tự cấu hình và kiểm thử tự động, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu khai thác giá trị 5G cho các nhà mạng trong và ngoài nước.

Đặc biệt, trong 3 tháng qua, các đơn vị thành viên của Viettel đã hoàn tất chuyển đổi các thuê bao di động trong nước cùng khoảng 5.000 gói cước sang vOCS 4.0 ngay trên mạng lưới đang vận hành mà không gián đoạn dịch vụ. Hệ thống hiện được đưa ra 10 thị trường nước ngoài của Viettel và sẵn sàng cung cấp cho các nhà mạng quốc tế khác.