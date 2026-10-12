VOC 2026 lần đầu trở thành Giải vô địch quốc gia, quy tụ 88 đội đua

Giải Đua xe ô tô địa hình Việt Nam PVOIL VOC Cup 2026 đánh dấu bước phát triển mới khi lần đầu tiên được đưa vào hệ thống Giải vô địch quốc gia. Theo thông tin được Ban tổ chức công bố tại buổi gặp gỡ báo chí ở Hà Nội chiều 12/10, giải diễn ra trong ba ngày, từ 30/10 đến 1/11, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, khu vực Đồng Mô, xã Đoài Phương, Hà Nội.

Ông Nguyễn Đại Hoàng, Trưởng BTC PVOIl VOC 2026 giới thiệu thông tin về giải đấu. Ảnh: Duy Anh

Theo ông Nguyễn Đại Hoàng, Trưởng Ban tổ chức , mùa giải năm nay có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với 88 đội đăng ký thi đấu và 176 vận động viên. Các tay đua tranh tài ở 4 phân hạng gồm SUV cơ bản, Bán tải cơ bản, Nâng cao và Chuyên nghiệp.

Các đội sẽ thi đấu trên 24 đường thi, với 50 bài thi và tổng cộng khoảng 1.040 lượt thi trong ba ngày. Địa điểm tổ chức có diện tích khoảng 250 ha, với nhiều dạng địa hình như đồi đất, hồ nước, đường xuyên rừng, đầm lầy và khe suối cạn. Đây là những thử thách đòi hỏi vận động viên không chỉ làm chủ phương tiện mà còn phải có kỹ năng xử lý tình huống, sự phối hợp giữa các thành viên và chiến thuật phù hợp.

24 đường thi sẽ được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp trong khu vực Làng văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Duy Anh

Theo Ban tổ chức, một trong những điểm nhấn của VOC qua các mùa giải là việc liên tục đổi mới bài thi và địa hình nhằm tăng tính thử thách cho các đội. Trong đó, đường đua ban đêm tiếp tục là nội dung tạo nên nét riêng của giải.

Việc lần đầu tiên được đưa vào hệ thống Giải vô địch quốc gia được kỳ vọng góp phần nâng cao vị thế và thúc đẩy tính chuyên nghiệp của bộ môn đua xe ô tô địa hình tại Việt Nam. Tổng giá trị giải thưởng bằng tiền mặt của VOC 2026 là 580 triệu đồng, dành cho các đội thi đấu ở cả 4 phân hạng.

Qua 19 năm tổ chức, VOC do cộng đồng Otofun tổ chức là Giải đua xe ô tô địa hình lớn nhất, lâu đời nhất Việt Nam, mang đến nhiều trải nghiệm cho vận động viên và khán giả tham dự.

Bên cạnh hoạt động thi đấu, VOC 2026 tiếp tục hướng tới cộng đồng người hâm mộ, tạo cơ hội để khán giả tìm hiểu và trải nghiệm các dòng xe cũng như công nghệ vận hành trên những dạng địa hình khác nhau.

Đồng hành cùng VOC trong hơn một thập kỷ, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP đánh giá giải đấu ngày càng phát triển về quy mô, chất lượng chuyên môn và tính chuyên nghiệp.

Với quy mô thi đấu lớn nhất từ trước đến nay và dấu mốc lần đầu trở thành Giải vô địch quốc gia, VOC 2026 được kỳ vọng tiếp tục tạo sức hút với cộng đồng đam mê xe địa hình, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển chuyên nghiệp và bền vững của bộ môn thể thao ô tô tại Việt Nam.