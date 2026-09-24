VOAA trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, chuyển giao và Dịch vụ công nghệ sinh học hữu cơ

Bà Lê Thị Thanh Hương, Chánh Văn phòng Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, công bố quyết định bổ nhiệm bà Mai Thị Lan Hương giữ chức Phó Giám đốc Bio-TCORTS.

Tham dự buổi lễ có TSKH. Hà Phúc Mịch, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam; bà Lê Thị Thanh Hương, Chánh Văn phòng Hiệp hội, cùng một số cán bộ Hiệp hội và Tạp chí Hữu cơ Việt Nam.

Tại buổi lễ, bà Lê Thị Thanh Hương công bố Quyết định số 33/2026/QĐ-HHNNHCVN ngày 24/9/2026 do TSKH. Hà Phúc Mịch, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, ký ban hành. Theo quyết định, bà Mai Thị Lan Hương được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Bio-TCORTS với thời hạn 5 năm, kể từ ngày ký. Nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Trung tâm phân công.

Sau phần công bố, TSKH. Hà Phúc Mịch trao quyết định bổ nhiệm cho bà Mai Thị Lan Hương trước sự chứng kiến của các đại biểu tham dự buổi lễ.

TSKH. Hà Phúc Mịch, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Bio-TCORTS cho bà Mai Thị Lan Hương.

Phát biểu giao nhiệm vụ, TSKH. Hà Phúc Mịch chúc mừng bà Mai Thị Lan Hương được giao trọng trách mới, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Bio-TCORTS, gắn nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn của người sản xuất.

Chủ tịch VOAA đề nghị tân Phó Giám đốc phát huy năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ Trung tâm xây dựng khối đoàn kết, chủ động triển khai các nhiệm vụ được phân công. Trong đó, cần chú trọng chất lượng tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật và xây dựng mô hình; tăng cường phối hợp với các đơn vị, chuyên gia, hợp tác xã và người nông dân để đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Mỗi hoạt động cần hướng tới hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng nông sản, bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp hữu cơ bền vững.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Mai Thị Lan Hương bày tỏ sự trân trọng trước sự tin tưởng của lãnh đạo Hiệp hội và Trung tâm; đồng thời xác định đây là niềm vinh dự, cũng là trách nhiệm đối với sự phát triển của Bio-TCORTS.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng bà Mai Thị Lan Hương tại lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Bio-TCORTS.

Trên cương vị mới, bà khẳng định sẽ nỗ lực học hỏi, phát huy kinh nghiệm chuyên môn, phối hợp chặt chẽ với Giám đốc và tập thể cán bộ Trung tâm để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Bà mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Hiệp hội, sự hỗ trợ của các chuyên gia và đồng nghiệp trong quá trình triển khai công việc; chú trọng đưa các kết quả nghiên cứu, giải pháp kỹ thuật đến gần hơn với người sản xuất, gắn chuyển giao công nghệ với xây dựng mô hình và nâng cao giá trị nông sản.

Bio-TCORTS là đơn vị thuộc Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, triển khai các hoạt động chuyển giao kỹ thuật, tập huấn và ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp. Một trong những hoạt động tiêu biểu là thực hiện dự án khuyến nông trung ương giai đoạn 2022 - 2024 về chăn nuôi gà thịt bản địa gắn với chứng nhận OCOP và liên kết tiêu thụ tại Hà Nội, Thái Nguyên. Các mô hình chú trọng hướng dẫn quy trình chăn nuôi, sử dụng chế phẩm sinh học, xử lý chất thải và kết nối đầu ra cho sản phẩm, qua đó góp phần nâng cao kỹ năng sản xuất, cải thiện hiệu quả kinh tế và giảm ô nhiễm môi trường.

Phạm Thông