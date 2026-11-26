Nông dân vùng đệm Vườn quốc gia Ba Bể thực hành tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để sản xuất phân hữu cơ và thức ăn chăn nuôi.

Từ những bước đi đầu tiên

Trước năm 2011, nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam chủ yếu hiện diện trong một số dự án quốc tế và các nhóm sản xuất nhỏ. Những mô hình tại bảy tỉnh thuộc chương trình của Tổ chức Phát triển Nông nghiệp châu Á - Đan Mạch (ADDA) đã tạo những hạt nhân ban đầu, nhưng chưa có một tổ chức đủ khả năng tập hợp người sản xuất, doanh nghiệp và các nhà khoa học.

Ngày 31/10/2011, Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 1820 của Bộ Nội vụ. Nhìn lại thời điểm ấy, ông Nguyễn Quốc Cường, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, từng gọi điểm xuất phát của Hiệp hội là từ “hai bàn tay trắng”.

Từ nền tảng ban đầu, VOAA từng bước tham gia vào quá trình hoàn thiện môi trường chính sách cho nông nghiệp hữu cơ. Nghị định số 109/2018/NĐ-CP và Quyết định số 885/QĐ-TTg tạo cơ sở pháp lý và định hướng phát triển lĩnh vực này đến năm 2030. Cùng với đó, Hiệp hội duy trì hợp tác với IFOAM và các tổ chức như ADDA, Naturland, Helvetas, Mekong Organics, qua đó tiếp nhận kinh nghiệm quốc tế và phản ánh những vấn đề phát sinh từ thực tiễn sản xuất.

Theo The World of Organic Agriculture 2026, đến cuối năm 2024, Việt Nam có 125.045 ha đất nông nghiệp hữu cơ, đứng thứ năm châu Á. Đến ngày 31/12/2025, VOAA có 2.132 hội viên, trong đó 1.692 là nông dân. Những con số này cho thấy mạng lưới đã mở rộng đáng kể, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ và khả năng hỗ trợ người sản xuất.

Học viên đối chiếu nhãn hàng, dấu chứng nhận và mã QR tại điểm bán trong khóa tập huấn về tiêu chuẩn, đánh giá và chứng nhận sản phẩm hữu cơ do VOAA tổ chức tại Hà Nội, tháng 3/2026.

Biến tiêu chuẩn thành năng lực sản xuất

Một trong những nhiệm vụ được VOAA chú trọng là đào tạo. Với sự hỗ trợ của ADDA, Hiệp hội đã biên soạn bộ sáu tài liệu đào tạo về sản xuất hữu cơ. Theo báo cáo tại Đại hội III, giai đoạn 2018 - 2022 có hơn 5.000 nông dân quy mô nhỏ cùng hơn 30 hợp tác xã, trang trại được đào tạo kiến thức cơ bản. Riêng năm 2025, VOAA tập huấn hơn 600 nông dân về kỹ thuật, hệ thống kiểm soát nội bộ, đất và nông lâm kết hợp; đồng thời bồi dưỡng 101 chủ doanh nghiệp, cán bộ kỹ thuật và giảng viên nguồn.

Điểm đáng chú ý là hoạt động đào tạo ngày càng chuyển từ truyền đạt kiến thức sang hình thành năng lực tự kiểm soát trong sản xuất. Dự án KVP-1052 do VOAA và Naturland triển khai đã xây dựng nền tảng daotaohuuco.vn, kết hợp học trực tuyến, hội thảo và thực địa. Khóa thí điểm về trồng cà phê trong hệ thống nông lâm kết hợp theo nguyên tắc hữu cơ thu hút 20 học viên.

Đối với nông hộ nhỏ, Hệ thống bảo đảm có sự tham gia (PGS) là một mô hình tổ chức đáng chú ý. Tại vùng rau hữu cơ Thanh Xuân, Hà Nội, các nhóm nông dân cùng kiểm tra vật tư đầu vào, đất, nước và hồ sơ sản xuất. Cơ chế này biến tiêu chuẩn thành quy trình giám sát cộng đồng, trong đó người sản xuất cùng chịu trách nhiệm về chất lượng.

Năm 2024, VOAA ban hành Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 01:2024/VOAA, thay thế Tiêu chuẩn PGS Việt Nam - V3:2018. Bộ tiêu chuẩn gồm 10 phần, bao quát trồng trọt, chăn nuôi, thu hái tự nhiên, nuôi ong, chế biến, thương mại, công bằng xã hội, vật tư đầu vào và ghi nhãn. Tháng 5/2025, tiêu chuẩn được IFOAM Organics International công nhận trong “Gia đình Tiêu chuẩn IFOAM”.

Đây là bước chuyển quan trọng: từ việc phổ biến khái niệm hữu cơ sang xây dựng công cụ để người sản xuất có thể thực hành, kiểm soát và chứng minh sự tuân thủ.

VOAA tổ chức lớp tập huấn về ủ phân hữu cơ và ủ thức ăn chăn nuôi từ phế phụ phẩm nông nghiệp tại vùng đệm Vườn quốc gia Ba Bể.

Đưa kiến thức về gần sinh kế

Đào tạo chỉ có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành kết quả trong sản xuất. Vì vậy, VOAA từng bước triển khai các dự án gắn đào tạo với mô hình thực tế.

Trong sáu tháng đầu năm 2025, dự án do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ tại Vườn quốc gia Ba Bể đã đào tạo 30 giảng viên nòng cốt và 240 nông dân tại bốn xã vùng đệm; xây dựng 18 mô hình, gồm 9 mô hình ủ phân hữu cơ và 9 mô hình lên men thức ăn chăn nuôi. Sau đào tạo, 67 nông dân áp dụng kỹ thuật sản xuất thức ăn và 15 nông dân thực hành sản xuất phân hữu cơ từ phụ phẩm tại chỗ.

Dự án KVP-1052 tiếp tục mở rộng sang nâng cao năng lực tổ chức và chất lượng dịch vụ dành cho hội viên, hỗ trợ hoạt động của Văn phòng đại diện phía Nam, xây dựng danh mục vật tư đầu vào và phát triển nền tảng đào tạo trực tuyến. Tháng 5/2026, VOAA ký thỏa thuận hợp tác với Công ty CP Công nghệ và Dịch vụ VNPT Green nhằm số hóa quản lý hội viên, dữ liệu sản xuất, đánh giá và truy xuất nguồn gốc.

Ngày 24/6/2026, dự án IKI về sản xuất hữu cơ trên cây cacao và cây ăn quả chính thức khởi động. Dự án do Chính phủ Đức tài trợ thông qua Sáng kiến Khí hậu Quốc tế, VOAA và Naturland phối hợp triển khai tại thành phố Cần Thơ và tỉnh Gia Lai, hướng tới xây dựng sáu mô hình trình diễn, đào tạo nông dân và cán bộ kỹ thuật, đồng thời phát triển các chuỗi giá trị gắn với khí hậu và đa dạng sinh học.

Đoàn công tác của VOAA trao đổi với anh Thào A Lùng tại vườn lê về kỹ thuật chăm sóc và hướng kết nối đầu ra cho sản phẩm

Từ vùng sản xuất đến thị trường

Một trong những vấn đề quyết định sự thành công của sản xuất hữu cơ là đầu ra. Vì vậy, hoạt động của VOAA ngày càng hướng tới việc đưa yêu cầu của thị trường trở lại vùng sản xuất.

Tại phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu, trong chuyến khảo sát tháng 3/2026, đoàn công tác của VOAA trực tiếp trao đổi với người trồng lê về nguồn nước, sâu bệnh, kỹ thuật chăm sóc và đầu ra. Địa phương hiện có khoảng 64 ha lê, năng suất phổ biến 30 - 40 kg/cây; lê loại tốt có giá 60.000 - 70.000 đồng/kg. Tuy nhiên, phần lớn sản phẩm vẫn tiêu thụ qua thương lái, bao bì và nhận diện còn hạn chế.

Từ thực tế này, VOAA khuyến nghị người sản xuất chú trọng chất lượng đồng đều, quản lý dinh dưỡng và sâu bệnh, sử dụng vật tư phù hợp, kiểm nghiệm dư lượng và duy trì nhật ký sản xuất. Chi hội Nông nghiệp hữu cơ phường Tân Phong cũng được thành lập trong khuôn khổ dự án KVP-1052, tạo đầu mối tập hợp nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp.

TSKH Hà Phúc Mịch, Chủ tịch VOAA, nhấn mạnh: “Làm hữu cơ không thể theo kiểu đơn lẻ, mạnh ai nấy làm”. Theo đó, Hiệp hội hỗ trợ chuyên gia và quy trình; doanh nghiệp cần tham gia từ giống, chế biến, kiểm nghiệm, bao bì đến tiêu thụ, để yêu cầu của thị trường được đưa vào vùng nguyên liệu ngay từ đầu.

Năm 2025, VOAA hỗ trợ kết nối và xúc tiến thương mại cho hơn 40 doanh nghiệp, hợp tác xã hội viên cùng PGS Việt Nam và PGS Tuyên Quang. Hiệp hội cũng phối hợp hình thành các không gian giới thiệu sản phẩm hữu cơ tại Ninh Bình, Thành phố Hồ Chí Minh và kết nối với một số hệ thống phân phối. Thông qua đơn vị trực thuộc CODAS, 605 người tiêu dùng được truyền thông, tập huấn về nhận diện và sử dụng sản phẩm hữu cơ.

Tại Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ, đầu tháng 8/2026, các chuyên gia VOAA cùng Hợp tác xã Bình Minh rà soát việc xử lý phân chuồng, sử dụng phân hữu cơ, ghi chép nhật ký, quản lý vật tư đầu vào và hồ sơ truy xuất. Hiệp hội đồng thời kết nối hợp tác xã với doanh nghiệp về cung ứng vật tư, kỹ thuật, sơ chế, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ.

Cách làm này cho thấy một yêu cầu quan trọng của chuỗi hữu cơ: thị trường không nên chỉ xuất hiện ở cuối quá trình sản xuất, mà phải tham gia từ khi xây dựng vùng nguyên liệu và xác định quy trình.

Đoàn công tác VOAA và các hợp tác xã cùng trao đổi về quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc và khả năng liên kết tiêu thụ nông sản tại Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ, tháng 8/2026.

Đồng hành là một cam kết dài hạn

Chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, từ vật tư đầu vào, nhân lực, chi phí chứng nhận đến thị trường. Một số nhóm PGS còn thiếu lao động, sản lượng chưa ổn định, chủng loại sản phẩm hạn chế và liên kết với doanh nghiệp chưa bền chặt. Thiên tai cũng làm gia tăng rủi ro đối với sinh kế của nông hộ.

Từ thực tế đó, VOAA xác định đồng hành với người sản xuất không chỉ dừng ở đào tạo và hướng dẫn kỹ thuật. Sau bão số 10 và 11 năm 2025, Hiệp hội phối hợp hỗ trợ các nhóm PGS tại Sóc Sơn, Trác Văn và Lương Sơn xét nghiệm đất, nước; cung cấp hạt giống, chế phẩm vi sinh và phân bón đạt chuẩn hữu cơ để khôi phục sản xuất.

Trong thời gian tới, vai trò của VOAA không chỉ nằm ở việc kết nối nông dân với doanh nghiệp, mà còn ở khả năng tập hợp tiếng nói từ cơ sở, phản ánh những vướng mắc trong thực tiễn tới cơ quan hoạch định chính sách, đồng thời đưa tiêu chuẩn, kiến thức và giải pháp kỹ thuật về vùng sản xuất.

Sau 15 năm, giá trị lớn nhất của một tổ chức đồng hành với nông dân không chỉ được đo bằng số lượng hội viên hay số lớp tập huấn, mà bằng khả năng giúp người sản xuất hiểu tiêu chuẩn, làm đúng quy trình, duy trì chất lượng và tìm được thị trường phù hợp.

Từ những nhóm sản xuất ban đầu đến các vùng nguyên liệu đang từng bước được chuẩn hóa, hành trình của VOAA tiếp tục đặt người nông dân ở vị trí trung tâm. Khi chính sách, khoa học, tiêu chuẩn, doanh nghiệp và thị trường cùng được kết nối, sản xuất hữu cơ mới có thể trở thành một lựa chọn sinh kế có khả năng duy trì lâu dài.