Vợ vừa đi vệ sinh, chồng liền tìm vợ qua mai mối, diễn biến sau đó gây xôn xao

Theo South China Morning Post (SCMP), sự việc xảy ra ngày 1/4 tại chương trình mai mối “Bà Vương se duyên”, tổ chức ở thành phố Bengbu, tỉnh An Huy, Trung Quốc.

Tại sự kiện, người đàn ông lên sân khấu giới thiệu bản thân đã ly hôn, có một con trai và một con gái. Ông cho biết mình đặc biệt chú ý đến một phụ nữ tham gia chương trình và muốn có cơ hội tìm hiểu cô.

Người đàn ông 51 tuổi đứng trên sân khấu cùng người dẫn chương trình mai mối. (Ảnh: Weibo)

Khi một phụ nữ khác cũng bày tỏ sự quan tâm, người đàn ông bất ngờ tuyên bố muốn tìm hiểu cả hai. Tình huống đang diễn ra trước sự chứng kiến của đông đảo người tham dự thì một phụ nữ tóc ngắn tức giận bước lên sân khấu, chất vấn ông có còn nhớ mình là ai hay không.

Người phụ nữ này cho rằng người đàn ông là chồng mình và không hài lòng khi thấy ông tham gia mai mối. Trước những lời chất vấn, ông lập tức phủ nhận mối quan hệ, tuyên bố không muốn ở bên cô và khẳng định mình không kết hôn với người phụ nữ này.

Người vợ (bên trái) đối chất với chồng (bên phải) sau khi quay lại từ nhà vệ sinh. (Ảnh: Weibo)

Người dẫn chương trình, được biết đến với biệt danh “Bà Vương”, cũng tỏ ra không hài lòng, nhắc nhở rằng sự kiện chỉ dành cho những người độc thân muốn tìm kiếm bạn đời.

Theo lời kể được truyền thông dẫn lại, người phụ nữ trở về sau khi đi vệ sinh, không thấy người đàn ông nên đi tìm và phát hiện ông đang trên sân khấu. Hai người sau đó xảy ra tranh cãi, thậm chí có thông tin cho biết người phụ nữ đã tát ông và gọi cảnh sát.

Sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bất ngờ trước tình huống trớ trêu khi một sự kiện mai mối vốn nhằm giúp người độc thân tìm bạn đời lại trở thành nơi xảy ra tranh cãi về tình trạng hôn nhân.

Người vợ (phía trước, bên phải) tát chồng trước khi gọi cảnh sát. (Ảnh: Weibo)

Tuy nhiên, câu chuyện còn có diễn biến đáng chú ý. Theo thông báo của ban quản lý địa điểm tổ chức ngày 2/4, kết quả xác minh cho thấy người đàn ông đã ly hôn và hiện độc thân. Ban quản lý nhận định mâu thuẫn tại sự kiện xuất phát từ tranh chấp cá nhân.

Vì vậy, dù người phụ nữ xuất hiện tại chương trình tự nhận là vợ ông, chưa thể khẳng định hai người vẫn đang là vợ chồng hợp pháp chỉ dựa trên đoạn video lan truyền.

Sự việc cũng khiến nhiều người đặt câu hỏi về việc xác minh tình trạng hôn nhân của những người tham gia các chương trình mai mối trực tiếp, đặc biệt khi những sự kiện như vậy ngày càng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.