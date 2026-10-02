Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua 'Lãnh Mỹ A Show'

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

“Lãnh Mỹ A Show” được kỳ vọng không chỉ là một chương trình thời trang mà còn trở thành một sản phẩm văn hóa-du lịch về đêm của Thành phố Hồ Chí Minh, nơi du khách có thể tìm hiểu về vùng đất phương nam thông qua thời trang, chất liệu, âm nhạc, nghệ thuật và ẩm thực.

Với hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực thời trang, “Lãnh Mỹ A Show” là bước đi thể hiện cách nhà thiết kế Võ Việt Chung mở rộng câu chuyện về áo dài và chất liệu lãnh Mỹ A sang những giá trị văn hóa gắn với đời sống người miền nam. Ở đó, lãnh Mỹ A và sen được chọn làm hai hình ảnh xuyên suốt chương trình. Nếu lãnh Mỹ A gợi nhắc về chất liệu, ký ức và dòng chảy thời gian, thì sen gắn với đất, nước và vẻ đẹp của vùng đất phương nam. Từ đó, ê-kíp xây dựng hành trình “thấy-nghe -nếm-cảm một phương nam”.

Chương trình giới thiệu ba bộ sưu tập “Cô Ba Xứ Việt”, “Ngọc Viễn Đông” và “Huê Khôi Xứ Nam Kỳ”. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Trước khi chương trình bắt đầu, khán giả có thể tham quan khu vực trưng bày, tìm hiểu về lãnh Mỹ A - loại lụa được nhuộm từ trái mặc nưa, cùng một số thiết kế sử dụng chất liệu này, trong đó có áo dài “Hội Trùng Dương”.

Trên sân khấu, ba bộ sưu tập “Cô Ba Xứ Việt”, “Ngọc Viễn Đông” và “Huê Khôi Xứ Nam Kỳ” lần lượt xuất hiện, mở ra những lát cắt khác nhau về áo dài, chất liệu và hình ảnh người phụ nữ phương nam. “Cô Ba Xứ Việt” tập trung vào câu chuyện của lãnh Mỹ A và hành trình của chất liệu này trong thời trang; “Ngọc Viễn Đông” nhìn lại áo dài qua những giai đoạn khác nhau của Sài Gòn; trong khi “Huê Khôi Xứ Nam Kỳ” khai thác hình ảnh người phụ nữ Sài Gòn và miền nam.

Theo Võ Việt Chung, thời trang có thể trở thành một phương tiện giúp công chúng hình dung về từng giai đoạn lịch sử và đời sống. Qua trang phục, mái tóc, cách thể hiện hay những món ăn đặc trưng, người xem có thể nhận diện những nét văn hóa gắn với từng vùng đất.

Theo Võ Việt Chung, thời trang có thể trở thành một phương tiện giúp công chúng hình dung về từng giai đoạn lịch sử và đời sống. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

“Tôi muốn thực hiện một chương trình về văn hóa và di sản áo dài, trong đó kể những câu chuyện của người miền nam qua đờn ca tài tử, hát bội, những điệu múa và đặc biệt là ẩm thực - những giá trị góp phần làm nên diện mạo và ký ức văn hóa phương nam”, nhà thiết kế chia sẻ.

Một điểm đáng chú ý của “Lãnh Mỹ A Show” là các loại hình nghệ thuật truyền thống được đặt trong cùng mạch kể với thời trang. Đờn ca tài tử, vọng cổ, hát bội và múa Mâm Vàng được kết nối với từng chương của chương trình. Trong đó có phần vọng cổ “Tình anh bán chiếu” do nghệ sĩ Trần Trí Khang biểu diễn và trích đoạn hát bội “Lữ Bố-Điêu Thuyền” với sự tham gia của các nghệ sĩ Khánh Minh, Mỹ Mỹ.

Phần âm nhạc do nhạc sĩ Võ Thiện Thanh phụ trách. Âm thanh của đàn tranh, sáo, đàn bầu cùng tiếng nước, tiếng chim được đưa vào các tiết mục, góp phần tạo không gian gợi liên tưởng đến miền sông nước.

Trong chương trình, các loại hình nghệ thuật truyền thống được đặt trong cùng mạch kể với thời trang. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Nhà thiết kế cho biết ê-kíp không hướng đến một sân khấu cầu kỳ mà ưu tiên sự mộc mạc, gần gũi với tinh thần văn hóa Nam Bộ.

Bên cạnh thời trang và nghệ thuật, ẩm thực được đưa vào cấu trúc của chương trình thông qua hành trình “Lãnh & Sen”. Sáu tiết mục nghệ thuật được kết hợp với sáu món ăn gắn với sen, trở thành một lớp nội dung trong tổng thể trải nghiệm văn hóa.

“Qua “Lãnh Mỹ A Show”, tôi mong muốn khán giả hiểu thêm về An Giang, về Sài Gòn - Gia Định xưa, về miền Tây Nam Bộ và văn hóa sông nước. Tất cả tạo nên một câu chuyện đặc trưng miền nam” - nhà thiết kế chia sẻ.

“Lãnh Mỹ A Show” được kỳ vọng trở thành một sản phẩm văn hóa-du lịch về đêm của Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

“Lãnh Mỹ A Show” dự kiến được tổ chức định kỳ vào tối thứ năm hằng tuần tại Khu du lịch Văn Thánh. Nhà thiết kế Võ Việt Chung cho biết ê-kíp xác định những giá trị nền tảng của chương trình sẽ được duy trì để bảo đảm mạch câu chuyện, nhưng các thiết kế mới và nội dung bổ sung sẽ tiếp tục được đưa vào nhằm tạo màu sắc, sự phong phú cho những lần trình diễn tiếp theo.