Vợ vẫn nằm trong phòng bảo quản đông lạnh, quyết định tiếp theo của người chồng gây tranh cãi

Theo South China Morning Post (SCMP), Gui Junmin, 57 tuổi, một người hoạt động trong lĩnh vực thể thao, đã quyết định đưa vợ là Zhan Wenlian vào trạng thái bảo quản đông lạnh năm 2017, sau khi các bác sĩ thông báo bà chỉ còn sống được vài tháng.

Ông xem đây là cách duy nhất để tránh mất đi người vợ mình yêu thương, đồng thời nuôi hy vọng một ngày nào đó bà có thể tỉnh lại nếu y học tìm ra phương pháp chữa khỏi bệnh ung thư.

Nhân viên y tế chuẩn bị cho Zhan trước khi tiến hành thủ thuật bảo quản đông lạnh, với hy vọng của người chồng rằng một ngày nào đó bà có thể được hồi sinh. Ảnh: infzm.com

Khi đó, Zhan Wenlian được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn cuối. Bà trở thành người đầu tiên tại Trung Quốc được bảo quản đông lạnh sau khi chồng ký thỏa thuận có thời hạn 30 năm với Viện Nghiên cứu Khoa học Sự sống Yinfeng Sơn Đông.

Hai năm sau khi thực hiện thủ thuật, Gui vẫn kiên quyết giữ cuộc sống độc thân, dành trọn sự chung thủy cho người vợ đã khuất.

Tuy nhiên, vào năm 2020, một biến cố sức khỏe đã khiến suy nghĩ của ông thay đổi. Một buổi sáng, Gui bất ngờ lên cơn gút nghiêm trọng, không thể di chuyển và cũng không với tới điện thoại. Ông nằm bất lực suốt hai ngày cho đến khi người thân phá cửa vào nhà và phát hiện sự việc.

Sau trải nghiệm đó, Gui nhận ra những khó khăn và rủi ro khi sống một mình. Ông bắt đầu nghĩ đến việc tìm kiếm một người đồng hành để hỗ trợ mình trong cuộc sống thường ngày.

Thông qua một người quen chung, Gui được giới thiệu với Wang Chunxia, một nhân viên kinh doanh bảo hiểm. Ban đầu, Wang tiếp cận Gui với tư cách khách hàng tiềm năng, nhưng mối quan hệ giữa hai người dần thay đổi và phát triển thành tình cảm.

Gui, người khẳng định vợ mình là người không thể thay thế, đang kiểm tra buồng bảo quản đông lạnh nơi bà được lưu giữ. Ảnh: infzm.com

Gui đánh giá Wang là người nhẹ nhàng, chân thành và chu đáo. Bà thường xuyên quan tâm đến sinh hoạt của ông, từ việc pha trà, nhắc uống thuốc đến hỗ trợ những công việc thường ngày. Tính cách của Wang cũng khiến Gui liên tưởng đến người vợ quá cố.

Dù vậy, người đàn ông thừa nhận mối quan hệ mới có nhiều điểm phức tạp, đặc biệt là sự khác biệt về hoàn cảnh sống và điều kiện kinh tế giữa hai người.

Gui cho biết ông có trình độ học vấn cao, từng đi nhiều nơi và có nền tảng tài chính ổn định. Trong khi đó, Wang xuất thân từ vùng nông thôn, chỉ học hết lớp 7, từng làm việc tại nhà máy, quán ăn và điều hành một tiệm làm tóc.

Đáng chú ý, Gui thẳng thắn mô tả quyết định bắt đầu mối quan hệ với Wang mang tính chất utilitarian (thực dụng), xuất phát một phần từ nhu cầu có người chăm sóc và đồng hành.

Ông thừa nhận Wang vẫn chưa thực sự chiếm được vị trí trong trái tim mình, dù cảm thấy có trách nhiệm với người phụ nữ này.

Gui khẳng định người bạn đời mới không thể thay thế Zhan Wenlian. Ông cho biết bản thân không thể quên quá khứ nhưng vẫn cần tiếp tục cuộc sống hiện tại.

Sau khi trải qua ca phẫu thuật đặt stent mạch vành, sức khỏe của Gui suy giảm, việc đi lại cũng trở nên khó khăn. Hiện tại, ông cần Wang hỗ trợ, thậm chí cả khi qua đường.

Những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội

Câu chuyện nhanh chóng làm dấy lên cuộc tranh luận về tình yêu, lòng chung thủy và trách nhiệm trong một mối quan hệ mới.

Một số người dùng mạng xã hội chỉ trích Gui, cho rằng ông đang rơi vào tình trạng được gọi là emotional polygamy (đa ái về mặt cảm xúc). Họ đặt câu hỏi về việc một người đàn ông vừa dựa vào người phụ nữ hiện tại, vừa nuôi hy vọng đoàn tụ với người vợ đã khuất trong tương lai.

Gui dùng bữa cùng gia đình và người bạn đời mới, Wang Chunxia (ở giữa). Ảnh: infzm.com

Một ý kiến khác cho rằng tình cảm mà Gui dành cho người vợ quá cố có thể đã trở thành sự ám ảnh với vai trò của một người chồng đau buồn, thay vì đơn thuần là sự thủy chung. Người này cũng nhận xét cách Gui đối xử với bạn đời hiện tại có phần lạnh nhạt, xa cách.

Bản thân Gui cũng thừa nhận đang phải đối mặt với những câu hỏi khó chưa có lời giải. Ông băn khoăn nếu kết hôn với Wang, liệu điều đó có bị xem là song hôn trong trường hợp Zhan được hồi sinh hay không, đồng thời lo lắng về cách giải quyết tài sản nếu viễn cảnh ấy thực sự xảy ra.

Trong khi đó, thi thể của Zhan vẫn được bảo quản trong bồn chứa khoảng 2.000 lít nitơ lỏng ở nhiệt độ âm 196 độ C tại cơ sở nghiên cứu. Gui vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó người vợ có thể trở lại.

(Nguồn: SCMP ngày 15/11/2025)