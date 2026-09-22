Vợ tỷ phú Larry Ellison gây chú ý

Tháng 5, các nhà tài trợ lớn và lãnh đạo Đại học Michigan tập trung tại dinh thự của tỷ phú Larry Ellison, đồng sáng lập Oracle, ở hạt Palm Beach, bang Florida (Mỹ), để dự một bữa tiệc nướng.

Sau đó, Jolin Ellison, người vợ thứ sáu của Larry Ellison, tổ chức một cuộc gặp riêng với quy mô nhỏ hơn. Jolin tốt nghiệp Đại học Michigan năm 2012, chuyên ngành nghiên cứu quốc tế.

Theo Wall Street Journal, cuộc gặp có sự tham dự của các thành viên Hội đồng Quản trị Michigan, Giám đốc Thể thao Warde Manuel và Stephen Ross, ông trùm bất động sản đồng thời là nhà tài trợ lớn nhất của trường.

Michael Behm, một thành viên Hội đồng Quản trị Michigan có mặt tại cuộc gặp, cho biết sau phần giới thiệu của lãnh đạo Champions Circle - nhóm gây quỹ hỗ trợ các vận động viên Michigan - Jolin đề xuất thành lập một đơn vị hoạt động tương đối độc lập. Đơn vị này có thể trả tiền cho trường để sử dụng một số tài sản, chẳng hạn các khu ghế ngồi cao cấp, từ đó tạo thêm nguồn thu cho vận động viên.

Đề xuất nhanh chóng vấp phải sự hoài nghi. Behm nói: “Chúng tôi là một trường đại học công lập. Chúng tôi không bán tài sản của trường theo cách đó”.

Cuộc gặp không đưa ra quyết định cụ thể nào. Tuy nhiên, việc những nhân vật có ảnh hưởng của Michigan dành thời gian lắng nghe Jolin cho thấy tiếng nói của bà ngày càng có trọng lượng trong cuộc đua tiền bạc đang làm thay đổi thể thao đại học Mỹ.

Cuộc đua triệu USD trong thể thao đại học

Từ cuối năm 2023, vợ chồng Larry và Jolin Ellison bắt đầu rót tiền vào thể thao Michigan. Jolin cho biết hai người đã đóng góp khoảng 10 triệu USD để hỗ trợ vận động viên theo cơ chế NIL, qua đó giúp trường có thêm nguồn lực chiêu mộ và giữ chân những cầu thủ hàng đầu.

Jolin cũng ngày càng tham gia nhiều hơn vào hoạt động của các đội thể thao. Các cựu nhân viên cho biết bà từng tổ chức một buổi tập và tiệc nướng cho các cầu thủ trẻ tại nhà, đồng thời chủ động liên hệ với nhân viên bộ phận thể thao để đưa ra ý kiến.

Cuối năm 2023, Jolin liên hệ với Champions Circle. Một năm sau, vợ chồng Ellison trở thành những nhà tài trợ chủ chốt, góp phần đưa Bryce Underwood, tiền vệ được xếp hạng số 1 toàn quốc trong lứa tuyển sinh năm 2025, về Michigan.

Bryce Underwood, tiền vệ bóng bầu dục được xếp hạng số 1 toàn quốc ở Mỹ trong lứa tuyển sinh năm 2025. Ảnh: Foxsport.

Đây là thời điểm thể thao đại học Mỹ bước vào một cuộc đua tài chính chưa từng có. Quy định NIL cho phép vận động viên kiếm tiền từ tên tuổi, hình ảnh và thương hiệu cá nhân. Vì vậy, để thu hút và giữ chân những cầu thủ giỏi, các chương trình thể thao đại học phải huy động ngày càng nhiều tiền để hỗ trợ vận động viên thông qua các thỏa thuận NIL.

Theo CBS Sports, ít nhất 7 chương trình bóng bầu dục đại học Mỹ đang chi hơn 40 triệu USD để xây dựng đội hình mùa giải 2026, tính cả tiền NIL và khoản chia doanh thu trực tiếp cho vận động viên. Michigan nằm ngay dưới mốc này.

Sự thay đổi này khiến vai trò của các nhà tài trợ giàu có ngày càng lớn. Những tổ chức như Champions Circle trở thành nguồn tiền quan trọng giúp các trường cạnh tranh trên thị trường cầu thủ. Theo Opendorse, thị trường NIL được dự báo đạt 4,5 tỷ USD trong năm học 2026-2027.

Tháng 11/2024, Champions Circle cảm ơn vợ chồng Ellison. Đến tháng 4/2025, hai người tiếp tục tổ chức một bữa tối tại nhà ở Florida với sự tham dự của các nhà tài trợ, lãnh đạo Michigan và những cựu ngôi sao của trường.

Stephen Ross, người đã đóng góp hơn 500 triệu USD cho Michigan, Giám đốc Thể thao Warde Manuel, Huấn luyện viên trưởng đội bóng bầu dục Sherrone Moore và Huấn luyện viên trưởng đội bóng rổ nam Dusty May cũng có mặt.

May cho biết vợ chồng Ellison đã đóng góp khoảng 1 triệu USD cho đội bóng rổ nam Michigan trong mùa giải 2025-2026.

Vai trò gây tranh cãi của Jolin

Jolin không xuất thân từ môi trường thể thao đại học truyền thống. Bà sinh ra ở Trung Quốc và chỉ bắt đầu yêu thích bóng bầu dục cũng như văn hóa thể thao khi học tại Michigan.

Jared Wangler, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Champions Circle, nói: “Một người phụ nữ không có nền tảng thể thao truyền thống nhưng lại tích cực tham gia vào một lĩnh vực của thể thao đại học vốn từ trước đến nay bị những người đàn ông da trắng lớn tuổi chi phối, điều đó đáng được hoan nghênh”.

Jolin Ellison và Larry Ellison. Ảnh: Weibo.

Trong một loạt email trao đổi với Wall Street Journal, Jolin khẳng định bà chưa bao giờ phê bình hay chất vấn các huấn luyện viên. Bà nói: “Các huấn luyện viên quyết định họ muốn những cầu thủ nào, muốn điều hành đội bóng ra sao, còn chúng tôi, với tư cách những người ủng hộ Michigan, thì hỗ trợ cho những nỗ lực của họ”.

Khác với nhiều nhà tài trợ khác, vợ chồng Ellison không quan tâm đến vé sát sân hay chỗ ngồi VIP vì họ không thường xuyên đến xem các trận đấu.

Tuy nhiên, trong mùa giải 2025, khi Bryce Underwood thi đấu không tốt, các cựu nhân viên Michigan cho biết Jolin thường xuyên gọi điện và nhắn tin cho Sherrone Moore. Theo họ, bà liên hệ với các huấn luyện viên bóng bầu dục nhiều hơn bất kỳ nhà tài trợ nào khác.

Moore dần không muốn tiếp nhận những góp ý của Jolin và về cuối mùa giải giao cho một nhân viên phụ trách trao đổi với bà. Các cựu nhân viên cho biết Jolin từng bàn với người này về cách đội bóng thi đấu.

Sân vận động Michigan ở Ann Arbor, Michigan (Mỹ). Ảnh: ZUMA Press.

Jolin đưa ra cách giải thích khác. Bà cho biết từ tháng 9 đến tháng 12/2025, bà chỉ nhắn tin cho Moore ba lần, trong đó hai lần để chúc mừng ông sau các trận thắng và một lần về chuyện không liên quan đến các trận đấu. Bà tin rằng mình chỉ gọi cho Moore một lần trong mùa giải đó.

“Tôi chắc chắn không hề chất vấn hay đưa lời khuyên cho bất kỳ huấn luyện viên nào của Michigan về cách họ điều hành trận đấu sau mỗi trận”, Jolin nói.

Theo một cựu nhân viên Michigan, không lâu sau khi Michigan chật vật đánh bại Northwestern, Moore bước ra khỏi cuộc họp với Giám đốc Thể thao Warde Manuel vào giữa tháng 11/2025 và nói với một đồng nghiệp rằng Jolin sẽ không đóng góp thêm một đồng nào nếu ông còn là huấn luyện viên trưởng.

Jolin phủ nhận việc đe dọa ngừng đóng góp. “Khi đó tôi vẫn đang đóng góp cho bộ phận thể thao Michigan và sau đó cũng tiếp tục, bất kể ai là huấn luyện viên trưởng”, bà nói.

Jolin cho biết bà từng gặp Manuel và nói rằng bà cho rằng Moore không nên tiếp tục làm huấn luyện viên nếu những tin đồn bà nghe về ông là đúng.

Vài tuần sau, ngày 10/12/2025, Moore bị sa thải vì có mối quan hệ không phù hợp với một cấp dưới. Cùng ngày, ông bị bắt sau khi đến căn hộ của người phụ nữ này và đối chất với cô. Sau đó, Moore đạt thỏa thuận với công tố viên và bị quản chế. Luật sư của ông không đưa ra bình luận.