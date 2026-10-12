Vỡ tường rào dự án ở Đồng Nai: Bồi thường cho người dân, hoàn thành khắc phục vào 27/10

Ngày 12/10, lãnh đạo UBND phường Tam Hiệp (TP Đồng Nai) cho biết, chủ đầu tư dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng trên địa bàn đã có báo cáo kết quả khắc phục sự cố vỡ tường rào của dự án vào đêm 7/10.

Hình ảnh tường rào dự án tại phường Tam Hiệp. (Chụp ngày 8/10).

Theo đó, chủ đầu tư đã triển khai các biện pháp khắc phục sự cố sạt lở tại công trường theo nội dung cuộc họp ngày 8/10 do UBND phường tổ chức. Cụ thể, ngày 8/10, chủ đầu tư đã hoàn thành tháo dỡ toàn bộ đoạn tường rào bị sạt lở và những vị trí có nguy cơ sạt lở nhằm bảo đảm an toàn cho người dân sinh sống tại khu vực lân cận.

Từ ngày 9/10, dự án bắt đầu thi công tái lập tường rào mới với kết cấu được yêu cầu bảo đảm độ chắc chắn, ổn định.

Chủ đầu tư cũng mở rộng hệ thống hố ga thu nước, mương rãnh thoát nước bên trong dự án so với hiện trạng trước đây. Các hạng mục này nhằm tăng khả năng thu gom, thoát nước, hạn chế tình trạng ứ đọng, tràn nước mưa lẫn bùn đất, xi măng ra khu vực xung quanh như đã xảy ra trước đó.

Chủ đầu tư cho biết sẽ trực tiếp theo dõi, đôn đốc tiến độ thi công của nhà thầu, phấn đấu hoàn thành toàn bộ các hạng mục khắc phục vào ngày 27/10.

Về thiệt hại, nhà thầu thi công đã hoàn thành việc bồi thường đầy đủ cho các hộ dân lân cận bị ảnh hưởng bởi sự cố.

Chủ đầu tư và nhà thầu cũng cam kết tuân thủ thời gian thi công từ 6h - 19h hằng ngày. Ngoài khung giờ này, dự án sẽ hạn chế tối đa các hoạt động gây tiếng ồn, tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân trong suốt quá trình triển khai.

Lực lượng chức năng kiểm tra dự án sau chỉ đạo của lãnh đạo thành phố Đồng Nai.

Như Báo Xây dựng đã thông tin, tối 7/10, tại công trường dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng trên đường Phan Trung, phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai đã xảy ra sự cố vỡ, đổ sập tường rào bao quanh dự án. Đoạn tường rào bị đổ có chiều dài khoảng 20m, cao 3m. Phần tường còn lại dài khoảng 328m bị sụt lún, nghiêng, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Do cốt nền dự án cao hơn khu vực xung quanh khoảng 1,5m nên nước thải, nước mưa lẫn bùn đất, xi măng thấm, rò rỉ và chảy tràn xuống đường, khu dân cư, gây ảnh hưởng đến một số hộ dân và văn phòng khu phố.

Ngay sau sự cố, phường Tam Hiệp đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả, triển khai giải pháp bảo đảm an toàn, không để xảy ra sự việc tương tự. Chủ đầu tư và nhà thầu cũng được yêu cầu nghiêm túc chấp hành các quy định trong quá trình thi công xây dựng.

Ngày 10/10, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai tiếp tục có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý và khắc phục sự cố vỡ tường rào tại dự án, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố trước ngày 13/10.

Thực hiện chỉ đạo này, chiều 12/10, Sở Xây dựng TP Đồng Nai chủ trì, phối hợp với UBND phường Tam Hiệp kiểm tra hiện trạng công trình. Nội dung kiểm tra tập trung xác định nguyên nhân gây ngập nước, bùn đất tràn vào khu dân cư và đánh giá việc chấp hành các quy định về an toàn trong thi công xây dựng tại dự án.

Việc kiểm tra nhằm làm rõ các vấn đề liên quan đến sự cố, đánh giá trách nhiệm của các đơn vị liên quan và yêu cầu thực hiện những giải pháp khắc phục phù hợp, bảo đảm an toàn công trình, hạn chế tác động đến khu dân cư lân cận.