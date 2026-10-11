Vỡ tường rào dự án chung cư ở Đồng Nai: Xử lý, báo cáo trước ngày 13/10

Ngày 11/10, theo thông tin từ UBND TP Đồng Nai, lãnh đạo thành phố vừa có văn bản chỉ đạo kiểm tra, xử lý và khắc phục sự cố vỡ tường rào tại dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng ở phường Tam Hiệp. Sự cố xảy ra vào tối 7/10, khiến nước mưa cuốn theo bùn đất tràn vào khu dân cư, ảnh hưởng đến sinh hoạt và tài sản của người dân.

Vị trí vỡ tường bao đang được khắc phục.

Theo chỉ đạo của UBND TP Đồng Nai, UBND phường Tam Hiệp được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra hiện trường, yêu cầu chủ đầu tư khắc phục sự cố, đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho công trình và khu dân cư lân cận.

Địa phương cũng phải rà soát, thống kê đầy đủ thiệt hại và yêu cầu chủ đầu tư thực hiện trách nhiệm bồi thường theo quy định. Việc khắc phục phải được thực hiện triệt để, không để tình trạng ngập úng, sạt lở tiếp diễn, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.

UBND TP Đồng Nai giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND phường Tam Hiệp và các đơn vị liên quan kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn trong thi công xây dựng tại dự án. Cơ quan chuyên môn có trách nhiệm xác định nguyên nhân sự cố, hướng dẫn và giám sát việc khắc phục, đồng thời xử lý vi phạm theo thẩm quyền nếu phát hiện.

Hiện trường phần tường rào tại dự án chung cư. (Chụp ngày 8/10).

Đối với chủ đầu tư, UBND TP Đồng Nai yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý, bảo đảm an toàn cho người dân và các công trình lân cận; giải quyết triệt để tình trạng nước, bùn đất từ dự án tràn vào khu dân cư. Chủ đầu tư phải phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết thiệt hại của các hộ dân bị ảnh hưởng theo quy định.

Các đơn vị liên quan được yêu cầu khẩn trương thực hiện nhiệm vụ và báo cáo kết quả về UBND TP Đồng Nai trước ngày 13/10.

Một số đoạn tường có nguy cơ bị sập. (Chụp ngày 8/10).

Trước đó, tối 7/10, sau trận mưa lớn kéo dài, một đoạn tường bao tại công trình xây dựng ở phường Tam Hiệp bất ngờ bị vỡ. Nước mưa từ bên trong công trình cuốn theo bùn đất tràn xuống hẻm 238 đường Phan Trung, sau đó lan sang đường Dương Tử Giang, ảnh hưởng đến các hộ dân trong khu vực.

Một số người dân cho biết, khi xảy ra sự cố, nước từ phía công trình dồn xuống nhanh, kéo theo bùn đất tràn vào khu dân cư. Các hộ phải khẩn trương tìm cách ngăn dòng chảy, di chuyển tài sản và dọn dẹp nhà cửa để hạn chế thiệt hại.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng phường Tam Hiệp phối hợp với đơn vị thi công có mặt tại hiện trường, huy động nhân lực thu dọn bùn đất, xử lý bước đầu vị trí tường bao bị vỡ và hỗ trợ người dân ổn định sinh hoạt.