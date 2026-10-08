Vỡ tường bao dự án chung cư Bcons gây ngập bùn đất nhà dân

Khu vực tường rào bị vỡ trong tối 7/10 khiến bùn đất bên trong dự án tràn vào khu dân cư. (Ảnh: CTV)

Ngày 8/10, chính quyền phường Tam Hiệp đã làm việc với các đơn vị liên quan chỉ đạo khắc phục sự cố vỡ tường bao.

Bùn đất từ dự án tràn vào nhà dân

Theo thông tin ban đầu, tối 7/10, tại công trình Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp do Công ty Bcons đang thi công, đường Phan Trung, khu phố 9, phường Tam Hiệp, xảy ra sự cố tường bao bị vỡ, đổ sập.

Đoạn tường rào bị đổ dài 20m, cao 3m. Trong khi đó, đoạn tường còn lại khoảng 328m bị sụt lún nghiêng, có nguy cơ sạt lở cao.

Sau khi tường rào vỡ, bùn đất từ trong dự án tràn vào khu dân cư. (Ảnh: CTV)

Cốt nền dự án được xác định cao hơn khu vực chung quanh khoảng 1,5m, khiến nước thải, nước mưa lẫn bùn, xi-măng thấm, rò rỉ, chảy tràn xuống đường vào khu dân cư và nhà người dân.

Sự cố khiến một số hộ dân và văn phòng khu phố bị nước, bùn đất tràn vào. Ngay sau khi nhận tin báo, lãnh đạo phường Tam Hiệp đã chỉ đạo các đơn vị liên quan có mặt khắc phục hậu quả, xác định nguyên nhân.

Bước đầu, nhà thầu thi công dự án đã tiến hành tháo dỡ những đoạn tường rào cũ có nguy cơ ngã đổ để gia cố, thay thế bằng hàng rào tôn; đồng thời đào mương dẫn nước, đấu nối vào hệ thống thoát nước công cộng.

Bùn đất tràn vào nhà người dân. (Ảnh: CTV)

Khẩn trương khắc phục hậu quả

Trong ngày 8/10, Ủy ban nhân dân phường Tam Hiệp đã mời đại diện chủ đầu tư, đơn vị thi công làm việc để khắc phục sự cố.

Theo đại diện Ban điều hành khu phố 9, người dân chia sẻ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp thi công nhưng đề nghị công ty khẩn trương khắc phục sự cố và có phương án xử lý dứt điểm đoạn tường rào còn lại.

Cùng với đó, đề nghị công ty chủ động liên hệ khắc phục, bồi thường thiệt hại cho các hộ dân bị ảnh hưởng; xử lý dứt điểm tình trạng nước thải, nước mưa lẫn bùn, xi-măng từ dự án chảy tràn ra đường dân sinh tràn vào nhà dân.

Ủy ban nhân dân phường Tam Hiệp tổ chức làm việc với các đơn vị liên quan để khắc phục sự cố. (Ảnh: CTV)

Theo biên bản, đại diện Công ty Bcons cho biết, trong ngày 8/10 sẽ dọn toàn bộ đất, tường tại vị trí sạt lở, tháo dỡ toàn bộ tường rào hiện hữu có nguy cơ sạt lở; thi công hàng rào mới và hệ thống mương, hồ thu nước mưa bên trong dự án, xin chấp thuận đấu nối vào hệ thống thoát nước đường Phan Trung.

Phối hợp với địa phương thống kê, rà soát thiệt hại và bồi thường cho các hộ dân theo quy định đối với những thiệt hại do lỗi của công ty gây ra; cam kết thi công từ 6 giờ đến 19 giờ.

Khu vực tường rào vỡ đã được che chắn lại trong ngày 8/10. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tam Hiệp Nguyễn Văn Anh yêu cầu chủ đầu tư, Công ty Bcons khắc phục ngay vị trí sạt lở, tháo dỡ toàn bộ tường rào có nguy cơ sạt lở.

Thi công hàng rào mới bảo đảm kết cấu chắc chắn, ổn định, đúng thiết kế được phê duyệt, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân, nhà ở, công trình chung quanh, không để tái diễn sạt lở.

Xây dựng hệ thống mương thoát nước bên trong dự án và dẫn vào hệ thống thoát nước chung sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận đấu nối. Xử lý triệt để tình trạng nước thải, nước mưa lẫn bùn, xi-măng thấm, rò rỉ, chảy tràn xuống đường dân sinh và nhà người dân.

Đoạn tường rào còn lại nguy cơ sập rất cao. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Lãnh đạo phường Tam Hiệp cũng đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công chủ động phối hợp với Ban điều hành khu phố 9 rà soát, thống kê thiệt hại, thỏa thuận và bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Chấp hành nghiêm thi công từ 6 giờ đến 19 giờ, hạn chế tối đa tiếng ồn, bụi; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công dự án.

Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai, được khởi công ngày 25/7, có tổng mức đầu tư gần 4.500 tỷ đồng, quy mô gần 3ha do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bcons làm chủ đầu tư. Với 24 tầng, trong đó 22 tầng nổi và 2 tầng hầm, dự án sẽ cung cấp khoảng 3.000 căn hộ, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân trong tương lai.