Vợ Tuấn Hưng phản pháo tin đồn với Duy Mạnh, bức xúc vì gia đình bị ảnh hưởng

Trong bối cảnh dư luận xôn xao trước những ồn ào xung quanh Tuấn Hưng và Duy Mạnh, bà xã của nam ca sĩ - Hương Baby đã đăng tải một tâm thư dài trên trang cá nhân. Cô thẳng thắn trải lòng về áp lực mà gia đình mình phải gánh chịu thời gian qua, đồng thời lần đầu làm rõ thực hư mối quan hệ với ca sĩ Duy Mạnh cũng như kỷ niệm hợp tác đóng MV năm xưa.

Theo lời kể, sự việc diễn ra cách đây rất lâu, khi cô khoảng 20 tuổi và chưa phải là bạn gái Tuấn Hưng. Khi đó, trong một lần đi cà phê cùng người bạn làm book show, cô tình cờ gặp ca sĩ Duy Mạnh.

Khoảng 2-3 tháng sau cuộc gặp này, cô nhận được điện thoại từ nam ca sĩ với lời mời tham gia một MV. Ngày ghi hình cũng là lần thứ hai cô gặp lại Duy Mạnh. Buổi làm việc có sự tham gia của đông đảo thành viên ê-kíp. Bà xã Tuấn Hưng khẳng định: "Chưa bao giờ mình và anh Duy Mạnh đi chơi riêng hay gặp nhau riêng một lần nào hết nhé!"

Vợ Tuấn Hưng từng đóng MV "Tôi yêu em nhiều" của Duy Mạnh. Ảnh chụp màn hình

Hình ảnh của Hương Baby trong MV "gây sốt" cõi mạng một thời.

Thời điểm nhận lời mời hợp tác, cô cảm thấy vô cùng hào hứng và tự hào vì được một ngôi sao đình đám để mắt tới. Với một cô gái trẻ ở tuổi đôi mươi, đây là một kỷ niệm vô cùng đáng nhớ và khiến cô cảm thấy hãnh diện.

Tuy nhiên, khoảng 3-4 năm sau, khi hình ảnh cô và Tuấn Hưng được công chúng chú ý, những đoạn clip từng tham gia MV của Duy Mạnh bất ngờ bị đào lại. Theo chia sẻ, cô phải đối mặt với nhiều bình luận khiếm nhã, thậm chí có người suy diễn, đặt điều về mối quan hệ giữa mình và nam ca sĩ.

Nhiều người cho rằng cô từng có quan hệ tình cảm với Duy Mạnh trước khi đến với Tuấn Hưng.

Một số bình luận cho rằng cô từng có quan hệ tình cảm với Duy Mạnh trước khi đến với Tuấn Hưng. Những lời bàn tán, so sánh ngoại hình và những suy đoán thiếu căn cứ khiến cô cảm thấy tổn thương.

Dù Duy Mạnh không lên tiếng đính chính vào thời điểm đó, cô cho biết bản thân hoàn toàn hiểu và không hề trách móc, bởi anh đã có gia đình riêng còn cô cũng đang trong mối quan hệ tình cảm với Tuấn Hưng. Dù chỉ tiếp xúc ngắn ngủi qua hai lần gặp mặt, cô vẫn giữ sự quý mến và ấn tượng tốt đẹp về cách ứng xử của nam ca sĩ.

Cô viết rằng bản thân từng rất tôn trọng nam ca sĩ, bởi qua những lần gặp gỡ, cô cảm nhận anh là người đàn ông lịch sự, quân tử và đàng hoàng.

Không chỉ nhắc lại chuyện cũ, bà xã Tuấn Hưng còn bày tỏ sự mệt mỏi khi tên tuổi gia đình liên tục bị đưa ra bàn tán, trêu đùa trên mạng xã hội. Cô cho rằng mọi chuyện đã vượt quá giới hạn tôn trọng nhau, đặc biệt khi những ồn ào gần đây khiến các thành viên trong gia đình bị ảnh hưởng.

Là một người vốn sống kín tiếng, cô thừa nhận bản thân từng trải qua quãng thời gian bị ám ảnh tâm lý nặng nề bởi không gian mạng. Khoảng 15-16 năm trước, khi thông tin và hình ảnh với Tuấn Hưng xuất hiện dày đặc trên truyền thông, cô từng hứng chịu không ít miệt thị về vẻ ngoài lẫn đời tư.

Sau những cú sốc đó, Hương Baby khóa trang cá nhân trong nhiều năm. Ngay cả khi đã trở thành vợ Tuấn Hưng, cô vẫn thường đề nghị chồng hạn chế đưa mình xuất hiện trên báo chí hay tại các sự kiện. Mãi đến khi bắt đầu kinh doanh, cần công khai thông tin để giới thiệu sản phẩm và dịch vụ, cô mới mở lại trang cá nhân.

Bà xã Tuấn Hưng cho biết những ồn ào gần đây khiến các thành viên trong gia đình bị ảnh hưởng. Ảnh: FBNV

Khép lại bài viết, bà xã Tuấn Hưng gửi gắm mong muốn cộng đồng mạng sẽ có cách đối xử văn minh và tử tế hơn. Ngay cả khi không có cảm tình hay bất đồng quan điểm, mọi người cũng không nên lợi dụng lúc người khác gặp biến cố để tiếp tục dèm pha và công kích.