Vợ tử nạn, con trai 23 tuổi chấn thương nặng, người đàn ông suy thận kiệt quệ

Tai nạn bất ngờ, gia đình mất đi người trụ cột

Ngày 4/10/2026 trở thành ngày đau thương đối với gia đình ông Hoàng Văn Vang (SN 1969, quê ở thôn Minh Thượng, xã Thiệu Hóa, Thanh Hóa). Vợ ông tử vong sau tai nạn lao động, còn con trai lớn Hoàng Long Vũ (SN 2003) bị đa chấn thương, đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Trong khi đó, bản thân ông Vang mắc suy thận giai đoạn cuối, phải chạy thận định kỳ.

Gia đình ông Vang thuộc diện đặc biệt khó khăn. Vài năm trước, ông mắc suy thận giai đoạn cuối, phải đến Bệnh viện Phenikaa chạy thận 2 lần mỗi tuần. Không còn khả năng lao động, ông phụ thuộc vào sự chăm sóc và nguồn thu nhập ít ỏi của vợ con.

Để có tiền trang trải sinh hoạt và thuốc men cho chồng, bà Nguyễn Thị Rằng (vợ ông Vang) cùng con trai Hoàng Long Vũ đi làm thuê, chủ yếu là phụ hồ. Đầu tháng 10/2026, hai mẹ con bà Rằng nhận làm tại một công trình ở Hà Nội.

Ông Vang chia sẻ, sáng 4/10, khi bà Rằng và Vũ lên tầng 5 công trình làm việc, dây cáp bất ngờ bị đứt, khiến cả hai ngã xuống. Bà Rằng tử vong tại chỗ, còn Vũ bị đa chấn thương nặng.

Những người làm cùng nhanh chóng đưa Vũ đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cấp cứu. Sau khi sơ cứu, nhận thấy tình trạng của Vũ nặng, các bác sĩ đã chuyển em đến Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị.

Tại đây, Vũ được phẫu thuật cấp cứu vùng bụng. Sau 3 ngày hôn mê, Vũ dần hồi tỉnh. Ngày 8/10, Vũ được chuyển sang khoa Tiêu hóa để điều trị các tổn thương ở ổ bụng.

Vợ vừa qua đời, bản thân ông Vang bị suy thận giai đoạn cuối nhưng vẫn phải vào bệnh viện chăm Vũ

“Lúc con mới hồi tỉnh, tôi chẳng dám báo tin mẹ đã qua đời vì sợ con mới mổ xong sẽ bị sốc. Tôi đành nhờ người thân trông con rồi đưa vợ về quê mai táng”, ông Vang kể.

Theo thông tin từ phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), bệnh nhân Hoàng Long Vũ (23 tuổi) nhập viện sau khi ngã từ tầng 5. Vũ được chẩn đoán đa chấn thương: chấn thương bụng kín, tụ máu mạc treo, tụ máu sau phúc mạc, gãy 1/3 cánh tay phải.

Các bác sĩ cho biết, dù đã qua cơn nguy kịch, Vũ vẫn đối mặt với nguy cơ liệt, cần tiếp tục điều trị trong thời gian dài. Chi phí điều trị tốn kém do em phải phẫu thuật và nằm viện kéo dài, trung bình hơn 4 triệu đồng mỗi ngày.

Cha chạy thận chăm con nằm viện

Sau khi lo hậu sự cho vợ xong, ông Vang trở lại bệnh viện chăm con. Căn bệnh suy thận khiến sức khỏe ông ngày càng yếu, không còn khả năng lao động, trong khi chi phí chạy thận khoảng 12 triệu đồng/tháng vẫn phải duy trì.

Hai mẹ con bị ngã từ trên cao, người mẹ không qua khỏi còn Vũ bị đa chấn thương nặng

Nhiều năm qua, bà Rằng và Vũ là những người gánh vác kinh tế gia đình. Hai mẹ con làm phụ hồ, chắt chiu từng đồng để lo sinh hoạt và chữa bệnh cho ông Vang. Nay bà Rằng qua đời, Vũ lại nằm viện, gia đình gần như mất đi nguồn thu nhập chính.

Ngoài Vũ, ông Vang còn cô con gái Hoàng Ngọc Ánh, đang đi học. Biến cố liên tiếp khiến cuộc sống của ông Vang vốn đã mang bệnh nặng lại càng thêm khó khăn.

Ông Vang cho biết, ngoài số tiền 50 triệu đồng của chủ công trình hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho bà Rằng, từ khi Vũ nằm viện, gia đình đã phải vay mượn họ hàng 100 triệu đồng. Với gia đình không còn nguồn thu nhập ổn định thì khoản nợ này là gánh nặng lớn, trong khi quá trình điều trị của Vũ vẫn còn dài.

Hoàn cảnh gia đình ông Vang rất khó khăn

Trước mắt, Vũ còn cần tiếp tục điều trị các tổn thương, theo dõi nguy cơ biến chứng và phục hồi chức năng. Chi phí sắp tới chưa thể xác định, nhưng chắc chắn sẽ là gánh nặng đối với gia đình.

Cùng lúc đó, ông Vang vẫn phải duy trì chạy thận để bảo đảm sự sống. Người cha đang phải xoay xở giữa chi phí điều trị cho con và khoản tiền thuốc men của chính mình, trong khi nguồn lực gia đình ngày càng cạn kiệt.

Lúc này, nếu được cộng đồng chung tay hỗ trợ, bố con ông Vang sẽ có thêm điều kiện điều trị bệnh và vượt qua giai đoạn khó khăn.

Bạn đọc giúp đỡ em Hoàng Long Vũ có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank.

Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.276 (em Hoàng Long Vũ)

Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến ông Hoàng Văn Vang (bố của Vũ) theo địa chỉ: thôn Minh Thượng, xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

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