Nguồn: Cục Cảnh sát giao thông.

Một trường hợp giao ô tô cho con chưa có giấy phép lái xe tại Hải Phòng vừa bị lực lượng CSGT phát hiện, xử lý. Tổng mức phạt dự kiến đối với người điều khiển và chủ phương tiện lên tới 77 triệu đồng.

Thông tin trên page Cục Cảnh sát giao thông ngày 19/11, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an Tp.Hải Phòng cho biết đã xác minh, lập biên bản xử lý vụ việc một nam thanh niên điều khiển ô tô khi chưa có giấy phép lái xe, đồng thời làm rõ trách nhiệm của chủ phương tiện.

Theo kết quả xác minh, khoảng 13h ngày 15/11/2026, tại tuyến đường thuộc tổ dân phố Chiếm Phương, phường Hòa Bình, Tp.Hải Phòng, B.M.H. (sinh năm 2008) điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 15B-362.xx khi không có giấy phép lái xe.

Phương tiện thuộc sở hữu của Công ty TNHH SX&TM H.P.V. Qua xác minh, chủ phương tiện (là phụ huynh) có hành vi giao xe cho con mình là người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Ngày 19/11, Đội CSGT đường bộ số 1 đã mời người điều khiển ô tô và đại diện công ty đến làm việc. Tại cơ quan công an, người điều khiển phương tiện thừa nhận hành vi vi phạm.

Căn cứ kết quả xác minh, lực lượng CSGT lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai trường hợp. Cụ thể, người điều khiển ô tô bị xử lý về hành vi không có giấy phép lái xe, với mức phạt từ 18-20 triệu đồng. Đối với chủ phương tiện là tổ chức, hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển bị đề xuất xử phạt từ 56-60 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền phạt dự kiến đối với hai hành vi vi phạm lên tới 77 triệu đồng. Cùng với đó, lực lượng chức năng đã tạm giữ ô tô biển kiểm soát 15B-362.xx để xử lý theo quy định.

Từ vụ việc trên, CSGT Hải Phòng khuyến cáo các chủ phương tiện cần kiểm tra kỹ điều kiện của người lái trước khi giao xe. Việc giao ô tô cho người chưa đủ điều kiện điều khiển không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, đe dọa tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông.

Lực lượng chức năng nhấn mạnh, người chưa có giấy phép lái xe phù hợp tuyệt đối không điều khiển ô tô tham gia giao thông.