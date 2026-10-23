Vợ trở về quê dự đám cưới, chồng âm thầm điều tra phát hiện bí mật động trời

Theo The Standard, một người đàn ông Hàn Quốc 39 tuổi cáo buộc người vợ Hong Kong của mình ngoại tình trong suốt hai năm với một giáo viên trung học địa phương đã có gia đình, mang họ Law. Anh cho rằng cô con gái 9 tháng tuổi của hai người không phải con ruột của mình.

Kim, từng làm hướng dẫn viên du lịch, gặp người vợ Hong Kong tên Tiffany khi cô đến Hàn Quốc du lịch. Sau đó, hai người kết hôn, tổ chức lễ cưới tại cả Hong Kong và Hàn Quốc rồi định cư ở Hàn Quốc. Họ có với nhau hai người con.

Kim cho biết Tiffany trở về Hong Kong vào năm 2024 để dự đám cưới của một người bạn. Theo lời anh, đây cũng là thời điểm cô bắt đầu mối quan hệ tình cảm với Law.

Người chồng đau đớn phát hiện ra việc vợ ngoại tình sau lần cô về quê dự đám cưới. Ảnh minh họa

Người chồng nói rằng anh phát hiện vụ ngoại tình bị cáo buộc vào tuần trước, sau khi xem lại lịch sử trò chuyện trên điện thoại. Trong những tin nhắn này có nội dung khiến anh nghi ngờ Law có thể là cha ruột của đứa con nhỏ.

Anh cũng cho biết Law chưa đóng góp gì cho việc chăm sóc đứa trẻ. Kim nói thêm rằng Tiffany đã đưa con nhỏ trở về Hong Kong, trong bối cảnh hai người đứng trước nguy cơ ly hôn.

Vợ của Law nói với Kim rằng cô đã biết về mối quan hệ này từ trước, nhưng không có cách nào can thiệp.

Kim chia sẻ với Sing Tao Probe, một ấn phẩm cùng hệ thống với The Standard, rằng anh đã đưa sự việc lên mạng xã hội nhằm gây sức ép để Law chịu trách nhiệm. Anh cho rằng một giáo viên phá hoại gia đình người khác thì không xứng đáng trở thành hình mẫu cho học sinh noi theo.

Sau đó, các tài khoản mạng xã hội của Tiffany đã bị gỡ xuống. Tại thời điểm bài báo được đăng tải, Law chưa phản hồi các yêu cầu bình luận từ truyền thông.