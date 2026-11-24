Mới đây, NSND Việt Anh khiến khán giả bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh xuất hiện bên xe cơm tấm cùng bàn tay chi chít vết sẹo. Hình ảnh có phần khác lạ của nam nghệ sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý, kéo theo nhiều bình luận tò mò từ khán giả.

Thay vì chỉ đơn thuần chia sẻ một khoảnh khắc đời thường, NSND Việt Anh còn khiến người hâm mộ thích thú khi nhắc lại quãng thời gian cách đây 38 năm, từng làm công việc phục vụ tại quán cà phê của đạo diễn Hoa Hạ. Đặc biệt, nam nghệ sĩ sau đó tiết lộ những vết sẹo trên tay thực chất là sản phẩm hóa trang phục vụ cảnh quay, không phải thương tích ngoài đời hay việc ông thực sự chuyển sang bán cơm tấm.

NSND Việt Anh gây chú ý với tạo hình người bán cơm tấm trong dự án mới. Ảnh: FBNV

Giữa lúc hình ảnh của chồng được bàn luận, bà xã Chân Chân cũng có động thái đáng chú ý trên mạng xã hội. Cụ thể, cô chia sẻ bài đăng quảng bá bộ phim Trại Giam Hạnh Phúc, tác phẩm có sự tham gia của NSND Việt Anh. Nội dung bài viết thông báo ê-kíp phim sẽ có buổi giao lưu với khán giả tại phố đi bộ Nguyễn Huệ vào tối 24/11, đồng thời kêu gọi mọi người đến gặp gỡ dàn diễn viên.

Dù không trực tiếp đề cập đến hình ảnh chồng bên xe cơm tấm, bài đăng của Chân Chân vẫn được chú ý bởi đây là động thái mới nhất của cô giữa thời điểm NSND Việt Anh đang nhận được nhiều sự quan tâm. Có thể thấy, bà xã nam nghệ sĩ vẫn đồng hành, hỗ trợ quảng bá các dự án nghệ thuật mà ông góp mặt.

NSND Việt Anh và Chân Chân từng gây chú ý khi công khai chuyện tình cảm bởi khoảng cách tuổi tác 36 năm. Chân Chân không chỉ là bạn đời mà còn đồng hành cùng nam nghệ sĩ trong công việc với vai trò quản lý. Tháng 10/2025, cả hai xác nhận đã đăng ký kết hôn sau thời gian gắn bó.

Chân Chân đồng hành cùng chồng trong dự án điện ảnh mới. Ảnh: FBNV

Ở tuổi 68, NSND Việt Anh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và liên tục góp mặt trong các dự án mới. Ngoài Trại Giam Hạnh Phúc đang chiếu tại rạp, ông còn được nhiều khán giả nhớ đến qua các bộ phim như Bố Già, Nhà Bà Nữ, Mai, Mùi Ngò Gai và Gia Đình Phép Thuật.