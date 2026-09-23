Vợ trẻ nghệ sĩ Quang Minh báo tin vui

Tăng Khánh Chi vừa có động thái đáng chú ý trên mạng xã hội trong lúc ông xã Quang Minh đang ở Mỹ. Cụ thể, cô đăng tải hình ảnh cầm trên tay “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất”, trong đó người đứng tên là Tăng Khánh Chi, kèm dòng trạng thái ngắn gọn: “một ngày vui”.

Hình ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Đây được xem là một dấu mốc mới trong cuộc sống của Tăng Khánh Chi, đặc biệt khi thời gian gần đây cô thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên con trai và tổ ấm riêng. Trong khi đó, Quang Minh hiện đang có mặt tại Mỹ để tham dự các hoạt động nghệ thuật, đồng thời hội ngộ những đồng nghiệp từng gắn bó với ông trong nhiều năm hoạt động sân khấu tại hải ngoại.

Vợ trẻ Quang Minh - Tăng Khánh Chi chia sẻ.

Trước khi lên đường, Quang Minh gửi lời chào tạm biệt bà xã Tăng Khánh Chi và con trai nhỏ Dustin tại Việt Nam. Chuyến đi lần này có ý nghĩa đặc biệt khi nam nghệ sĩ trở lại Mỹ để tham dự Đại lễ Giỗ Tổ Nghệ thuật Sân khấu tại Hoa Kỳ, nơi quy tụ nhiều nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực sân khấu, cải lương và giải trí.

Trong những ngày Quang Minh vắng nhà, Tăng Khánh Chi vẫn duy trì cuộc sống thường nhật tại Việt Nam. Cô từng chia sẻ nhiều khoảnh khắc chăm sóc con trai và tận hưởng cuộc sống gia đình. Việc nữ diễn viên đăng hình ảnh giấy chứng nhận đứng tên mình vì thế nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của những người theo dõi tổ ấm của cặp đôi.

Chuyện tình của Quang Minh và Tăng Khánh Chi từng nhận được nhiều sự quan tâm bởi khoảng cách tuổi tác 37 năm. Hai người công khai mối quan hệ sau một thời gian tìm hiểu và đón con trai Dustin vào tháng 11/2024. Quang Minh từng chia sẻ niềm hạnh phúc khi lần đầu làm cha ở tuổi 65, đồng thời cho biết cuộc sống hiện tại của ông xoay quanh gia đình và công việc nghệ thuật.

Không chỉ đồng hành trong chuyện gia đình, Tăng Khánh Chi còn được Quang Minh nhắc đến với sự trân trọng. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ rằng bà xã còn trẻ nhưng trải đời, hướng về gia đình và là người khiến ông cảm thấy yên tâm trong cuộc sống hiện tại. Cả hai cũng cùng yêu thích thể thao, du lịch và duy trì nhiều hoạt động đời thường bên nhau.

Quang Minh và vợ Tăng Khánh Chi.

Ở tuổi 67, Quang Minh vẫn duy trì công việc nghệ thuật sau nhiều năm hoạt động cả ở Việt Nam lẫn hải ngoại. Trước khi sang Mỹ, ông vừa trải qua một năm khá bận rộn khi liên tiếp góp mặt trong hai dự án điện ảnh là Đại Tiệc Trăng Máu 8 và Trùm Sò.

Trong Đại Tiệc Trăng Máu 8, Quang Minh đảm nhận vai Cao Lương, một nhà sản xuất phim có tính cách thực dụng. Đây là hình tượng có màu sắc khác với những vai hài quen thuộc từng gắn với nam nghệ sĩ. Bộ phim khép lại hành trình phòng vé với khoảng 33 tỷ đồng doanh thu.

Ở Trùm Sò, Quang Minh hóa thân thành thầy Đề trong tác phẩm hài dân gian do Đỗ Đức Thịnh đạo diễn. Bộ phim thu khoảng 17-17,5 tỷ đồng sau thời gian công chiếu.

Những con số này thấp hơn đáng kể so với Làm Giàu Với Ma, bộ phim mà Quang Minh tham gia năm 2024 và đạt khoảng 128 tỷ đồng. Dù vậy, việc liên tiếp xuất hiện trong hai dự án năm 2026 cho thấy nam nghệ sĩ vẫn duy trì hoạt động trên màn ảnh rộng và thử sức với những màu sắc nhân vật khác nhau.

Trước đó, Quang Minh từng góp mặt trong nhiều phim như Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa, Em Chưa 18, Tìm Chồng Cho Mẹ, Ngôi Nhà Bươm Bướm, Qua Bển Làm Chi, Cái Giá Của Hạnh Phúc và Làm Giàu Với Ma. Trong đó, Em Chưa 18 đạt khoảng 169 tỷ đồng, còn Làm Giàu Với Ma cán mốc khoảng 128 tỷ đồng, trở thành hai dấu mốc đáng chú ý trong hành trình điện ảnh của nam nghệ sĩ.

Trong lúc Quang Minh tiếp tục lịch trình hoạt động tại Mỹ, Tăng Khánh Chi cũng có những dấu mốc riêng trong cuộc sống. Cả hai hiện duy trì cuộc sống gia đình theo cách riêng, đồng thời Quang Minh vẫn tiếp tục trở lại với các hoạt động nghệ thuật trong và ngoài nước.