Vợ trẻ của NSND Công Lý khen chồng phong độ

Trên trang cá nhân, Ngọc Hà chia sẻ khoảnh khắc NSND Công Lý trở lại thăm Nhà hát Kịch Hà Nội, nơi gắn liền với sự nghiệp nghệ thuật của anh. Đối với cô, hình ảnh chồng xuất hiện tại nơi thân thuộc này vẫn mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

Ngọc Hà dành lời khen "có cánh" đầy tình cảm cho chồng. Cô đăng: "Anh chồng hôm nay lên nhà hát. Nhìn đứng im cũng phong độ đấy đùa đâu". Có thể nói, trước tình trạng sức khỏe và tinh thần ngày càng tốt lên của chồng, Ngọc Hà vô cùng vui vẻ, hạnh phúc.

Chia sẻ của Ngọc Hà. Ảnh FBNV.

Thời gian gần đây, NSND Công Lý khá kín tiếng và hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Vì vậy, hình ảnh mới của nam nghệ sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý, đồng thời nhận được nhiều lời hỏi thăm và chúc anh sớm khỏe mạnh từ khán giả.

Ở tuổi 53, cuộc sống của NSND Công Lý đã có nhiều thay đổi kể từ sau biến cố sức khỏe. Dù không còn thường xuyên góp mặt trên màn ảnh như trước, nam nghệ sĩ vẫn nhận được sự quan tâm và tình cảm yêu mến từ công chúng. Mỗi khi có thông tin mới về anh, nhiều người hâm mộ lại gửi lời động viên, mong anh tiếp tục hồi phục và giữ gìn sức khỏe.

Với khán giả từng yêu mến hình ảnh Bắc Đẩu thông minh, sắc sảo và dí dỏm trong chương trình Táo quân, việc chứng kiến NSND Công Lý đối mặt với biến cố sức khỏe khiến nhiều người không khỏi xót xa. Dẫu vậy, điều công chúng mong mỏi nhất vẫn là nam nghệ sĩ giữ được sức khỏe ổn định, có cuộc sống vui vẻ và tiếp tục theo đuổi nghệ thuật trong điều kiện phù hợp.

Ngọc Hà luôn ở bên chồng trong những ngày tháng khó khăn nhất. Ảnh Internet.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, NSND Công Lý đã xây dựng được dấu ấn riêng trong lòng khán giả. Những vai diễn của anh không chỉ đem đến tiếng cười mà còn chinh phục người xem bởi lối diễn xuất tự nhiên, biểu cảm phong phú và khả năng thể hiện nhân vật đầy cuốn hút.

Cuộc sống hiện tại của nam nghệ sĩ có thể không còn sôi động như trước, nhưng vẫn có những niềm vui riêng bên gia đình và những người thân thiết. Với Công Lý lúc này là việc chăm sóc sức khỏe, tận hưởng những ngày bình yên.

NSND Công Lý (sinh năm 1973, Hà Nội) là một nghệ sĩ nhân dân, diễn viên hài kịch và phim truyền hình nổi tiếng Việt Nam, được khán giả yêu mến bậc nhất qua vai Bắc Đẩu trong chương trình Táo Quân - Gặp nhau cuối năm. Anh nổi tiếng với khả năng diễn xuất đa dạng, tài năng, từng công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội và được phong tặng danh hiệu cao quý vào năm 2019.