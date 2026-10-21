Vô Tranh nâng cao hiệu quả đầu tư công

Dự án Cầu Phú Sơn đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Ở xóm Phú Quý, Dự án sửa chữa, nâng cấp cầu Khe Vàng được người dân kỳ vọng sẽ khắc phục những bất cập về giao thông, nhất là vào mùa mưa bão.

Ông Đỗ Quang Mật, người dân trong xóm, cho biết: Bà con rất phấn khởi khi cây cầu được đầu tư xây dựng kiên cố, rộng rãi hơn, tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và sinh hoạt hằng ngày.

Cùng với cầu Khe Vàng, Dự án sửa chữa, nâng cấp cầu Phú Sơn đang được triển khai. Công trình có tổng mức đầu tư 5 tỷ đồng, thiết kế cầu rộng 10m, khổ cầu 9m, khẩu độ thoát nước 8m; đường đầu cầu có mặt đường bê tông nhựa rộng 9m.

Các hạng mục kè, gia cố bờ suối và hệ thống an toàn giao thông được đầu tư đồng bộ. Sau hơn 1 tháng thi công, cầu Phú Sơn đã hoàn thành đường tránh phục vụ thi công, hố móng và đổ bê tông mố cầu.

Ông Đặng Đức Thịnh, Giám đốc Công ty TNHH Minh Thành Thái Nguyên, cho biết: Đến nay, khối lượng thi công đạt khoảng 30% giá trị công trình. Nhà thầu cam kết phấn đấu hoàn thành trước Tết Dương lịch, sớm hơn thời hạn theo hồ sơ dự án là ngày 26/3/2027. Quá trình đẩy nhanh tiến độ được thực hiện gắn với yêu cầu bảo đảm chất lượng và an toàn lao động.

Dự án Nhà lớp học và hạng mục phụ trợ của Trường Tiểu học Vô Tranh 2 đang được khẩn trương thi công.

Bên cạnh giao thông, giáo dục cũng là lĩnh vực được xã quan tâm đầu tư. Dự án xây dựng nhà lớp học 3 tầng, 9 phòng và các hạng mục phụ trợ tại Trường Tiểu học Vô Tranh 2 có tổng mức đầu tư 8,5 tỷ đồng. Theo báo cáo tiến độ, phần móng đã hoàn thành, đơn vị thi công đang triển khai đan thép cột tầng 1.

Việc ưu tiên đầu tư cho giao thông và trường học cho thấy sự gắn kết giữa phân bổ nguồn lực với nhu cầu thiết yếu của cộng đồng. Theo báo cáo của xã Vô Tranh, đến ngày 14/10/2026, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 thực tế được giao là 29,369 tỷ đồng; giá trị giải ngân lũy kế đạt 24,755 tỷ đồng, bằng 84,29% kế hoạch.

Thực tiễn tại Vô Tranh cho thấy, hiệu quả đầu tư công không chỉ được đo bằng quy mô nguồn vốn hay số lượng công trình triển khai, mà quan trọng hơn là khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế, chất lượng công trình và giá trị mang lại cho người dân.

Khi nguồn lực được sử dụng đúng trọng tâm, hiệu quả, những công trình giao thông, trường học và dân sinh sẽ trở thành nền tảng thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống trên địa bàn.