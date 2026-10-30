'Võ Tòng' phim Đất phương Nam bất ngờ xuất hiện sau nhiều năm kín tiếng

Khán giả chú ý khi diễn viên Phùng Ngọc chia sẻ đoạn clip hội ngộ nghệ sĩ Lê Quang tại quán ăn nơi anh đang làm việc.

"Thằng Cò" Phùng Ngọc hội ngộ "Võ Tòng" Lê Quang sau nhiều năm

Ở tuổi 58, Lê Quang vẫn giữ phong thái phong trần, mạnh mẽ từng làm nên dấu ấn của nhân vật Võ Tòng. Trong đoạn clip, ông xuất hiện với chiếc áo bà ba sẫm màu và khăn rằn quen thuộc.

Nhắc đến Lê Quang, nhiều khán giả lập tức nhớ đến Võ Tòng, nhân vật giang hồ có vẻ ngoài dữ dằn nhưng giàu lòng nghĩa hiệp trong Đất phương Nam.

Vai diễn Võ Tòng để đời của Lê Quang.

Trước khi bén duyên với điện ảnh, ông từng là chủ một quán nhậu tại Vũng Tàu. Cơ duyên với bộ phim đã đưa Lê Quang đến với một vai diễn để đời, giúp tên tuổi ông ghi dấu sâu đậm trong lòng công chúng.

Những phân đoạn Võ Tòng đối đầu với cá sấu giữa rừng U Minh, cùng câu chuyện tình dang dở với Út Trong, đã góp phần tạo nên sức sống lâu bền cho nhân vật. Qua diễn xuất của Lê Quang, Võ Tòng trở thành hình tượng người đàn ông Nam Bộ mạnh mẽ, nghĩa khí, sẵn sàng đứng lên bảo vệ người yếu thế.

Tuy nhiên, thành công của vai diễn cũng khiến Lê Quang phải đối mặt với thách thức lớn trong sự nghiệp. Cái bóng quá lớn của Võ Tòng khiến những vai diễn sau này của ông khó tạo được dấu ấn tương tự.

Dù đóng thêm nhiều vai diễn nhưng Lê Quang không vượt qua được cái bóng của vai diễn Võ Tòng.

Dù từng tham gia các tác phẩm như Viên ngọc Côn Sơn và Người Bình Xuyên, nam nghệ sĩ vẫn được đông đảo khán giả nhớ đến nhiều nhất qua nhân vật trong Đất phương Nam.

Sau thời gian hoạt động nghệ thuật, Lê Quang trải qua không ít khó khăn khi công việc diễn xuất không còn đều đặn. Để duy trì cuộc sống, ông thử sức với nhiều công việc khác nhau, từ chụp ảnh, làm chủ nhiệm đoàn phim đến đạo diễn video ca nhạc cho các ca sĩ trẻ.

Có giai đoạn, nam nghệ sĩ đi hát tại các hội chợ và nhà hàng ở miền Tây để kiếm thêm thu nhập.

Ông Lê Quang và diễn viên Phùng Ngọc.

Bên cạnh đó, Lê Quang từng phải làm những công việc thủ công như nhặt vải vụn để may thảm chùi chân, trang trải sinh hoạt hằng ngày.

Khác với hình ảnh Võ Tòng cô độc trên màn ảnh, Lê Quang ngoài đời có cuộc sống gia đình riêng. Hiện nam diễn viên được cho là sinh sống tại TP.HCM cùng vợ và các con, lựa chọn nhịp sống bình dị thay vì tiếp tục theo đuổi sự nổi tiếng.