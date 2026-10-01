Vô tình lọt sóng truyền hình 2 giây, nữ sinh viên 'phủ sóng cõi mạng'

Một nữ sinh viên đại học 18 tuổi đã bất ngờ trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội sau khi lọt vào ống kính máy quay trong lúc đang theo dõi một trận bóng bầu dục đại học tại Mỹ.

Theo tin tức từ các phương tiện truyền thông nước ngoài, bao gồm tờ New York Post, nhân vật đang thu hút sự chú ý này là Peyton Blomquist (18 tuổi), sinh viên năm thứ nhất tại ĐH Florida.

Blomquist đã đến xem trận bóng bầu dục giữa đội Florida Gators và đội ĐH Mississippi (Ole Miss Rebels) tại Gainesville, Florida, vào ngày 26/9 (giờ địa phương). Trong lúc phát sóng, máy quay của đài ESPN đã lia rộng để quay toàn cảnh khán đài và vô tình bắt trọn khoảnh khắc cận cảnh cô một mình.

Dù chỉ xuất hiện trên màn hình trong khoảng hai giây, phong thái tự nhiên của cô, với nụ cười rạng rỡ, nhún nhảy theo nhịp điệu và thỉnh thoảng xem đồng hồ đã nhanh chóng 'gây sốt' trên mạng xã hội ngay sau khi chương trình kết thúc. Khi cư dân mạng đổ xô đi tìm kiếm danh tính của "cô gái hâm mộ bí ẩn" này, cô đã tự tiết lộ danh tính bằng cách đăng ảnh chụp màn hình khoảnh khắc đó lên tài khoản mạng xã hội cá nhân.

Hồ sơ học tập ấn tượng của cô cũng thu hút nhiều sự chú ý. Sau khi tốt nghiệp với thành tích đứng thứ hai toàn khóa tại Trường Trung học Lake Mary (phía Bắc Orlando), cô đã theo học tại ĐH Florida. Hiện tại, cô đang theo học chuyên ngành khoa học dinh dưỡng và tham gia chương trình Dự bị y khoa để chuẩn bị thi vào trường Y. Cô cũng là thành viên tích cực của Hội Nữ sinh quốc tế Zeta Tau Alpha trong trường.

Blomquist đã hóm hỉnh đề cập đến việc người quay phim liên tục hướng ống kính về phía mình bằng cách đăng dòng chữ "Work the Cut", một khẩu hiệu chiến thuật của huấn luyện viên Jon Sumrall, đội Florida Gators (mang ý nghĩa tận dụng triệt để điểm yếu của đối thủ) lên mạng xã hội.

Thay vì bối rối trước sự nổi tiếng bất ngờ, cô tỏ ra thích thú với tình huống này và chia sẻ lại đoạn video được phát sóng cho mọi người cùng xem. Số lượng người theo dõi trên mạng xã hội của cô vốn chỉ ở mức vài nghìn trước trận đấu, đã tăng vọt nhanh chóng, vượt mốc 50.000 trên Instagram và 33.000 trên TikTok, khi cô tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng và người dân địa phương.