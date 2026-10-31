Vô tình để lộ mã QR trên livestream, bất đắc dĩ phải nhận hóa đơn hơn 316 triệu đồng khiến nam streamer 'dở khóc dở cười'

Lacy đang dùng bữa tại nhà hàng ở Nhật Bản thì được nhân viên hỏi về những món vừa gọi thêm. Nam streamer lập tức bất ngờ bởi anh không hề yêu cầu các món ăn này.

Sau khi kiểm tra, Lacy nhận ra mã QR đặt trên bàn đã xuất hiện rõ trong khung hình livestream. Người xem từ xa dường như phát hiện chi tiết này và bắt đầu sử dụng mã để gọi món cho bàn của anh.

Mã QR được nhà hàng dùng để khách truy cập thực đơn và đặt đồ ăn bằng điện thoại. Mỗi mã được liên kết với bàn cụ thể, vì vậy những món được đặt qua mã sẽ tự động chuyển tới đúng vị trí tương ứng.

Từ bữa ăn bình thường, Lacy phải xử lý hàng loạt đơn hàng không do mình yêu cầu. Theo lời nam streamer, hóa đơn đầu tiên anh nhận được có giá khoảng 500.000 yen.

Nam streamer ngạc nhiên khi nhà hàng đưa ra những hóa đơn món mình không gọi. Ảnh: @TMZ/X.com↵

Khi chưa kịp hiểu rõ sự việc, Lacy tiếp tục nhận thêm 2 hóa đơn. Tổng số tiền được anh chia sẻ trên livestream vào khoảng 1,5-1,6 triệu yen, tương đương hơn 12.000 USD, khoảng 316 triệu đồng.

“Tôi phải trả gần 12.000 USD chỉ vì các bạn nghĩ chuyện đó sẽ buồn cười”, Lacy nói với những người đang theo dõi buổi phát sóng.

Nam streamer cho biết điều khiến anh tức giận không chỉ là khoản tiền. Nhà hàng đã phải tiếp nhận và chuẩn bị lượng lớn món ăn không do anh đặt, còn nhân viên phải xử lý sự cố trong lúc phục vụ những khách hàng khác.

Lacy đã xin lỗi nhà hàng và cho biết sẽ thanh toán khoản tiền phát sinh. Anh cũng đề nghị chuyển số thức ăn dư cho các gia đình khác đang dùng bữa tại đây để tránh lãng phí.

Sự việc sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng trò đùa đã đi quá xa khi gây ảnh hưởng trực tiếp đến nhà hàng và đội ngũ nhân viên.

Tuy nhiên, số tiền hơn 12.000 USD vẫn chưa được xác nhận chính thức. Đây là con số do Lacy công bố trên livestream dựa trên tổng giá trị những món được gọi thêm.

1 số thông tin sau đó cho biết nhân viên nhà hàng có thể đã kịp can thiệp, dừng các đơn hàng bất thường và yêu cầu Lacy xác nhận những món anh thực sự gọi. Phía nhà hàng chưa công khai số đơn, lượng thức ăn đã chế biến hoặc khoản tiền cuối cùng streamer phải thanh toán.