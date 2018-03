Vô tình cuỗm được 200 triệu, tên trộm mang đi chôn trong vườn

Ngày 27/3/2018, Công an huyện IaGrai (Gia Lai) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Rơ Châm Dueng (sn 1990, trú tại làng Bi, xã Ia O) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 24/3/2018, anh Văn Thành Hùng (sn 1976, trú tại thôn 2, xã Ia Tô) trình báo việc: trong lúc đi thu mua hạt điều tại khu vực làng Bi thì bị kẻ gian lấy trong cabin xe ô tô 1 ba lô cá nhân, bên trong có gần 200 triệu đồng tiền mặt.

Công an huyện IaGrai đã khẩn trương đến hiện trường, lấy lời khai bị hại và tiến hành rà soát các đối tượng khả nghi. Qua đó, thấy nổi lên đối tượng Rơ Châm Dueng - từng có tiền án về tội “hủy hoại tài sản” có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã mời lên làm việc. Tại đây, Rơ Châm Dueng ban đầu tìm mọi lý do để quanh co, chối cãi, song bằng các biện pháp nghiệp vụ và chứng cứ thu thập được tại hiện trường, cuối cùng đối tượng đã cúi đầu nhận tội.

Theo khai nhận của Rơ Châm Dueng, khoảng 21 giờ ngày 24/3/2018, trong lúc đang nhậu tại nhà thì phát hiện có 1 xe tải đang đậu trước cổng. Thấy cửa kính xe không đóng, bên trong có 1 ba lô màu đen nên Rơ Châm Dueng tiện tay lấy ra khỏi xe rồi mang ra sau vườn.

Tang vật cơ quan công an thu được

Khi phát hiện trong ba lô có rất nhiều tiền, Rơ Châm Dueng đã chia thành hai phần đem đi chôn rồi về nhà ngủ. Hiện, Công an huyện IaGrai đã thu hồi được toàn bộ số tiền gần 195 triệu đồng.