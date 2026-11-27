Sau khi truyền thông đồng loạt đưa tin cặp đôi đã đường ai nấy đi không lâu sau khi đón con thứ hai vào cuối tháng 8 vừa qua, Anika có động thái bất ngờ trên mạng xã hội cá nhân.

Trên trang Tik Tok cá nhân, bà xã của đội trưởng Bayern Munich đã chia sẻ lại những bài đăng có nội dung lên án hành vi phản bội trong lúc vợ mang thai. Nội dung trong bài đăng này nhấn mạnh việc lừa dối người phụ nữ đang mang thai là một sự ích kỷ, vô tâm và gọi hành động đó là “kinh tởm”. Dù không trực tiếp nhắc tên Manuel Neuer, nhưng thời điểm đăng tải của loạt bài viết này ngay lập tức thổi bùng lên nghi vấn rạn nứt hôn nhân do sự xuất hiện của người thứ ba.

Anika chia sẻ lại bài viết lên án việc ngoại tình khi vợ đang mang thai

Động thái từ phía Anika diễn ra ngay sau khi tờ Bild của Đức công bố loạt thông tin tiết lộ về mối quan hệ ngoài luồng của Manuel Neuer.

Theo nguồn tin này, thủ môn Manuel Neuer đã có chuyến đi tới Brazil vào ngày 15/11 cùng một cô gái trẻ 23 tuổi. Nhân vật đi cùng được xác định là chuyên viên vật lý trị liệu riêng của Neuer. Cả hai bị bắt gặp ở chung phòng tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng và xuất hiện cùng nhau tại thị trấn ven biển Búzios, phía đông bắc Rio de Janeiro.

Trước khi vướng vào ồn ào rạn nứt, Manuel Neuer và Anika Bissel từng có hơn 6 năm gắn bó bên nhau. Cặp đôi bén duyên từ đầu năm 2020, chính thức đăng ký kết hôn vào tháng 11/2023 và tổ chức lễ cưới kéo dài 3 ngày tại Nam Tyrol (Ý) vào tháng 7/2025. Trong suốt hành trình bên nhau, người đẹp 26 tuổi luôn đóng vai trò hậu phương vững chắc khi thường xuyên có mặt trên khán đài sân Allianz Arena lẫn các giải đấu lớn của tuyển Đức để cổ vũ chồng thi đấu.

Anika thường có mặt trên khán đài cổ vũ cho Neuer. (Ảnh: Peter Schatz)

Theo đài RTL, vợ chồng Neuer đã thực sự ly thân từ đầu tháng 10/2026, thủ môn người Đức đã dọn ra khỏi nhà riêng và để vợ ở lại chăm sóc hai con nhỏ. Hiện tại, cả Manuel Neuer lẫn Anika đều từ chối đưa ra phản hồi chính thức với giới truyền thông về sự việc.