Sơ đồ giá cổ phiếu OCB trên TradingView.

Theo đó, bà Nguyễn Việt Triều, vợ ông Ngô Hà Bắc - Thành viên HĐQT của OCB vừa đăng ký bán ra 800.000 cổ phiếu OCB, nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 24/11/2026 đến 23/12/2026 bằng phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh qua sàn.

Nếu giao dịch thành công, bà Nguyễn Việt Triều sẽ giảm sở hữu từ hơn 3,1 triệu cổ phiếu, chiếm 0,102% xuống hơn 2,3 triệu cổ phiếu, chiếm 0,075% vốn tại OCB.

Trước đó, bà Triều cũng đã bán ra 500.000 cổ phiếu OCB, từ ngày 23-29/10. Qua đó, giảm sở hữu từ hơn 3,6 triệu cổ phiếu, chiếm 0,118% xuống hơn 3,1 triệu cổ phiếu, chiếm 0,102% như hiện tại.

Hiện ông Bắc đang sở hữu gần 19,2 triệu cổ phiếu OCB, chiếm 0,627% vốn tại OCB.

Mới đây, OCB đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền lần 2 năm 2026.

Cụ thể, OCB dự kiến phát hành tối đa 20.000 trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 20.000 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn 1 năm, lãi suất danh nghĩa cố định hoặc thả nổi hoặc kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi, đảm bảo tuân thủ quy định về lãi suất danh nghĩa trái phiếu tại Nghị định 200 và phù hợp với quy định về lãi suất NHNN.

Thời gian phát hành trong quý 4/2026, dự kiến được phân phối thành từng đợt chào bán không vượt quá 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán. Tổng thời gian chào bán tối đa không quá 6 tháng kể từ ngày phát hành.

Số tiền thu được từ chào bán trái phiếu nêu trên sẽ được sử dụng vào 3 mục đích sau: cho vay; đầu tư và sử dụng cho mục đích khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Được biết, OCB ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng năm 2026 đạt 4.123 tỷ đồng, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 59% kế hoạch năm 6.960 tỷ đồng; riêng quý 3 đạt 1.653 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước, tăng 32,6% so với cùng kỳ quý trước.

Tổng thu nhập hoạt động đạt 9.219 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó thu nhập lãi thuần 7.676 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước và thu ngoài lãi 1.543 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước; CIR giảm còn 34,8% - trong khi 9 tháng năm 2025 là 39,3%.

Mặc khác, chi phí dự phòng 9 tháng tăng 41,4% so với cùng kỳ năm trước lên 1.888 tỷ đồng, nhưng riêng quý 3 giảm 45,3% so với cùng kỳ quý trước, là yếu tố chính giúp lợi nhuận quý 3 tăng so với quý trước khi lợi nhuận trước dự phòng đi ngang - giảm 0,2% so với cùng kỳ quý trước.

Dư nợ tín dụng thị trường 1 đạt 227.183 tỷ đồng, tăng 10,8% từ đầu năm đến nay, huy động thị trường 1 đạt 226.000 tỷ đồng, tăng 2,3% từ đầu năm đến nay, CAR 12,2%. Nợ xấu nhóm 3-5 tăng lên 8.769 tỷ đồng, tăng 38,2% từ đầu năm đến nay, tương đương 3,99% dư nợ cho vay khách hàng (ngân hàng công bố 2,81% theo quy định NHNN), bao phủ nợ xấu 58,1%.