Võ Tấn Phát: 'Không vì lượt xem trên mạng xã hội mà làm ảnh hưởng đến nghề nghiệp diễn viên'

Hiện tại, theo số liệu từ Box office Vietnam, doanh thu của phim Lên hương đạt hơn 75 tỷ đồng và vẫn tiếp tục trên đà tăng. Vai diễn Tâm trong phim Lên hương đã cho thấy thực lực diễn xuất đúng nghĩa của Võ Tấn Phát sau gần 10 năm theo đuổi nghệ thuật. Hai đạo diễn Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông đã tin tưởng giao vai nam chính cho Võ Tấn Phát, bên cạnh dàn diễn viên kỳ cựu như nghệ sĩ Hồng Đào, NSND Hồng Vân và NSƯT Tuyết Thu.

Nam diễn viên không hề “lép vế” trước đàn chị, ngược lại tỏa sáng với cách diễn chân chất, giàu cảm xúc. Võ Tấn Phát dành cho Sinh Viên Việt Nam một cuộc trò chuyện về vai diễn mà anh cho là tâm đắc trong sự nghiệp.

Trở lại với vai diễn Tâm trong phim Lên hương, anh có đặt kỳ vọng gì cho dự án này?

Võ Tấn Phát xin chào quý độc giả. Sau thành công của Heo 5 móng, tôi trở lại cùng vai Tâm trong phim Lên hương với đầy sự háo hức. Đây sẽ là một tác phẩm điện ảnh mang đến những cảm xúc trọn vẹn cho khán giả. Ở dự án lần này, tôi may mắn có được một vai diễn khó, với đầy đủ những sắc thái tâm lý và một câu chuyện thật đẹp về tình cảm gia đình, tình cảm trai gái. Hy vọng, sự nghiệp của tất cả mọi người trong ê kíp cũng giống như tên phim “lên hương”.

Lần đầu tiên vào vai có liên quan đến nghề mai táng, với Võ Tấn Phát, đây là một trải nghiệm như thế nào?

Từ nhỏ, tôi rất sợ đám ma. Thậm chí, ban đêm nghe tiếng trống chầu của một đám ma nào gần nhà là tối đó tôi sợ tới mất ngủ. Lớn lên thì cảm xúc ổn định hơn nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc phải nằm trong một chiếc quan tài thật ngoài đời. Hầu hết các cảnh quay trong phim đều được quay ở bối cảnh thật, nên các trải nghiệm trong phim đều rất thật. Ở cảnh nằm ngủ trong hòm, lúc bà Mũi (nghệ sĩ Hồng Đào) đóng nắp hòm lại, tôi còn nghĩ, nếu mình không còn sống nữa cảm giác cuối cùng chắc cũng sẽ giống như vậy.

Trong phim này, anh cũng lần đầu kết hợp với nghệ sĩ Hồng Đào. Trong quá trình làm việc, anh cảm nhận như thế nào về đàn chị?

Má Hồng Đào là nghệ sĩ mà có rất nhiều diễn viên trẻ hiện nay mong muốn được diễn cùng. Ở Lên hương, tôi may mắn có dịp được làm việc, được quan sát người phụ nữ ấy từ xa và cũng để lý giải rằng, tại sao nhiều người lại thích làm việc với má. Má Đào rất chuyên nghiệp, tư duy và phân tích nhân vật sâu sắc để cho không chỉ cho mỗi nhân vật của má được tốt, mà còn giúp cho tất cả cấc nhân vật liên quan được cộng hưởng. Điều này làm cho chất lượng phim luôn là điểm sáng trong mỗi dự án có má tham gia.

Gần đây, anh thường xuất hiện với các vai diễn có tính cách độc lạ, tâm lý cũng gai góc hơn. Lý do cho sự thay đổi này xuất phát từ đâu?

Tôi tự nhìn nhận bản thân không có lợi thế về ngoại hình nên những dạng vai tâm lý nặng và gai góc là sự ưu tiên của mình. Bên cạnh đó, những dạng vai này sẽ giúp cho diễn viên được nhiều chất liệu sáng tạo hơn, làm mới mình hơn qua từng dự án.

Bên cạnh đó, anh cũng thường xuyên “khuấy đảo” mạng xã hội với những nội dung hài hước. Anh có lo với sự xuất hiện dày đặc như thế sẽ khiến khán giả “ngán” và thậm chí “không tin” vào hóa thân trên phim của anh?

Mỗi sân chơi có những quy tắc và tệp khán giả khác nhau. Ở điện ảnh, tôi là nhân vật. Ở mạng xã hội, tôi là người mang lại năng lượng tích cực giúp mọi người giải trí và kết nối. Dĩ nhiên, không cần đợi tới lúc khán giả chán mà tôi sẽ tự chán mình trước. Nên nếu có theo dõi, mọi người sẽ thấy tôi cập nhật và làm mới nội dung của mình liên tục.

Song song đó, tôi vẫn giữ nguyên tắc, mình là nghệ sĩ đang làm nội dung, nên vẫn luôn sáng tạo trong quy tắc chuẩn mực, chứ không vì lượt xem mà làm ảnh hưởng đến nghề nghiệp diễn viên. Mạng xã hội đã cho tôi một môi trường sáng tạo liên tục. Điều đó hỗ trợ cho công việc diễn xuất, cũng như mang khán giả đến gần hơn với các tác phẩm điện ảnh của mình, nên tôi rất trân trọng điều đó.

Đến hiện tại, nếu Võ Tấn Phát được gọi là “ngôi sao phòng vé” thì anh có suy nghĩ gì?

Tôi thuộc cung Sư Tử nên thích tự do sáng tạo, tự do làm điều mình thích và không thích gắn lên mình nhãn mác nào. Cảm ơn khán giả đã luôn đón nhận và ở lại cùng Võ Tấn Phát qua từng tác phẩm. Tôi cũng luôn tự hứa, sẽ luôn kính nghiệp, chỉn chu và cống hiến hết mình, để mỗi chiếc vé mà mọi người ủng hộ đều cảm thấy xứng đáng.

Cảm ơn Võ Tấn Phát!