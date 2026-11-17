Buổi cinetour phim điện ảnh Ngày Con Còn Mẹ vừa qua thu hút sự quan tâm của khán giả tại rạp với sự góp mặt bất ngờ của hai khách mời bí mật là Võ Tấn Phát và Tuấn Trần. Cả hai tự mua vé, ngồi dưới hàng ghế khán giả để cổ vũ tinh thần cho ê-kíp làm phim, đặc biệt là hai diễn viên Phương Anh Đào và Nguyên Thảo.

Ảnh: Hình ảnh Võ Tấn Phát và Tuấn Trần xuất hiện tại cinetour "Ngày con còn mẹ". Nguồn: Ngày con còn mẹ

Ngay khi bước lên khu vực giao lưu, Võ Tấn Phát lập tức để lộ biểu cảm thái độ ra mặt dành cho Nguyên Thảo. Nguyên nhân xuất phát từ việc trong Ngày Con Còn Mẹ, nữ diễn viên vào vai Mai – vợ của nhân vật Pháo (do Trần Huy Anh thủ vai), anh trai cả của Mây (Phương Anh Đào). Thấy đàn em đóng vai vợ của bạn diễn nam khác, Võ Tấn Phát liền gằn giọng hỏi: "Đứng ở đâu vậy?" rồi kéo Nguyên Thảo về đứng sát cạnh mình. Nam diễn viên tiếp tục giữ biểu cảm lạnh lùng trêu đùa: "Hôm nay đến đây xem người ta hạnh phúc tới đâu", khiến nữ diễn viên bật cười đáp lại: "Thôi mà, em xin lỗi anh". Anh còn nói thêm nếu trong phim này không thể làm chồng Nguyên Thảo thì xin chuyển sang "làm con" của cô, tạo nên bầu không khí sôi nổi tại khán phòng.

Ảnh: Võ Tấn Phát và Nguyên Thảo trong sự kiện Premier phim "Làm Giàu Với Ma 2"

Bên cạnh màn tương tác giữa Võ Tấn Phát và Nguyên Thảo, sự hiện diện của dàn nghệ sĩ tại buổi cinetour cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Trong tác phẩm lần này, Phương Anh Đào (vai Mây) và Trần Huy Anh (vai Pháo) cùng Nguyên Thảo (vai Mai) đảm nhận các tuyến nhân vật chủ chốt trong gia đình bà Tím với nhiều mâu thuẫn tâm lý. Về phía khách mời, Tuấn Trần và Võ Tấn Phát dù bận rộn lịch trình vẫn dành thời gian đến rạp ủng hộ đồng nghiệp thân thiết.

Ảnh: Hình ảnh Võ Tấn Phát và Tuấn Trần xuất hiện tại cinetour "Ngày con còn mẹ". Nguồn: Ngày con còn mẹ

Sau khi đoạn clip ghi lại buổi cinetour được chia sẻ trên mạng xã hội, cộng đồng mạng đồng loạt bày tỏ sự thích thú trước màn tung hứng của Võ Tấn Phát và Nguyên Thảo. Vốn là cặp đôi thường xuyên "xào couple" qua các tiểu phẩm hài trên mạng xã hội, tương tác giữa cả hai ngoài đời tiếp tục khiến netizen nhiệt tình "đẩy thuyền". Cùng thời điểm, sự xuất hiện của Tuấn Trần dành cho Phương Anh Đào cũng nhận về nhiều bình luận ghép đôi từ khán giả yêu mến cả hai.