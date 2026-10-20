'Võ Tắc Thiên' Lưu Hiểu Khánh kín lịch lưu diễn bất chấp ồn ào kiện tụng

Ngày 20/10, 163 đưa tin Lưu Hiểu Khánh công bố phiên bản kỷ niệm 10 năm của vở kịch Võ Tắc Thiên và khởi động chuyến lưu diễn toàn quốc. Theo thông báo của nữ diễn viên, các suất diễn sẽ không có diễn viên dự bị thay thế vai chính.

Ở tuổi 76, Lưu Hiểu Khánh vẫn duy trì lịch trình nghệ thuật dày đặc, từ biểu diễn sân khấu, đóng phim ngắn đến tham dự các sự kiện giải trí. Đầu năm 2026, bà từng gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện với phong cách năng động, đồng thời tiết lộ đã ký hợp đồng tham gia 10 dự án phim.

Lưu Hiểu Khánh chăm chỉ tham gia các sự kiện ở tuổi 76. Ảnh: 163

Nữ diễn viên có nhiều năm gắn bó với sân khấu kịch. Bà từng biểu diễn vở Phong Hoa Tuyệt Đại trong khoảng 15 năm và đảm nhận vai chính trong Võ Tắc Thiên suốt 1 thập kỷ. Chuyến lưu diễn mới tiếp tục đánh dấu sự gắn bó của bà với sân khấu, dù lịch trình biểu diễn kéo dài đòi hỏi phải di chuyển liên tục giữa nhiều thành phố.

Thông báo lưu diễn được đưa ra giữa lúc Lưu Hiểu Khánh vướng 2 vụ tranh chấp pháp lý. Trong vụ kiện liên quan đến khoản nợ của doanh nghiệp mà bà từng đầu tư, tòa án xác định nữ diễn viên có trách nhiệm thanh toán bổ sung trong phạm vi phần vốn góp chưa thực hiện. Số tiền được truyền thông đề cập vào khoảng 3,3 triệu NDT (hơn 12 tỷ đồng).

Ở vụ việc khác, cựu trợ lý Cổ Kha khởi kiện, yêu cầu Lưu Hiểu Khánh thanh toán 5,04 triệu NDT (gần 20 tỷ đồng) bao gồm các khoản được cho là tiền công, chia sẻ doanh thu và chi phí biểu diễn. 2 bên có quan điểm khác nhau về quan hệ hợp tác cũng như hiệu lực của thỏa thuận do Cổ Kha đưa ra. Phiên tòa dự kiến diễn ra ngày 28/10.

Lưu Hiểu Khánh bị cựu trợ lý Cổ Kha khởi kiện. Ảnh: 163

Giữa những tranh chấp chưa ngã ngũ, Lưu Hiểu Khánh vẫn tiếp tục quảng bá các dự án nghệ thuật và chuẩn bị cho chuyến lưu diễn mới.

Sinh năm 1950 tại Trùng Khánh, Lưu Hiểu Khánh là diễn viên, nhà sản xuất và doanh nhân nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Bà tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Tứ Xuyên, gia nhập Đoàn kịch Quân khu Thành Đô trước khi bước vào lĩnh vực điện ảnh từ đầu thập niên 1970.

Tên tuổi Lưu Hiểu Khánh bứt phá qua các bộ phim như Võ Tắc Thiên, Tiểu Hoa, Đốt Cung A Phòng... Bà từng giành nhiều giải thưởng Kim Kê và Bách Hoa, đồng thời được biết đến là một trong những nữ diễn viên có ảnh hưởng của màn ảnh Hoa ngữ.

Lưu Hiểu Khánh nhận giải thưởng (SMG):