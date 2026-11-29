Võ sỹ Ninh Bình giành 4 Huy chương Vàng môn Võ cổ truyền tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026
Tối 28/11, tại Nhà thi đấu TDTT phường Tân Thuận (Thành phố Hồ Chí Minh), môn Võ cổ truyền trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 khép lại chương trình thi đấu với 27 trận chung kết đối kháng ở các nội dung nam và nữ. Kết thúc môn thi đấu, đoàn Ninh Bình giành vị trí thứ 4 toàn đoàn với 4 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.
Môn Võ cổ truyền tại Đại hội diễn ra từ ngày 19 - 28/11, với sự tham gia của 319 vận động viên (VĐV) thuộc 24 đơn vị, tranh tài ở 37 bộ huy chương, gồm 10 bộ quyền thuật và 27 bộ đối kháng.
Các võ sỹ Ninh Bình giành được Huy chương Vàng gồm: Hoàng Phúc Thuận hạng 51kg nam H2; Trần Minh Anh hạng 54kg nữ H2; Dương Bá Anh Tuấn hạng 57kg nam H2; Đặng Huyền Trang hạng 57kg nữ H2.
Võ sỹ giành Huy chương Bạc là Ngọ Hoàng Anh Thư hạng 72kg nữ H2 và Huy chương Đồng là Nguyễn Thị Kiều Nhi hạng 51kg nữ H2.
Tính đến hết ngày 28/11, Đoàn thể thao Ninh Bình giành tổng số 40 huy chương các loại, trong đó có 11 Huy chương Vàng, 16 Huy chương Bạc và 13 Huy chương Đồng.
Thành tích mà môn Võ cổ truyền đạt được sẽ là động lực quan trọng để thể thao Ninh Bình tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng đào tạo và huấn luyện, đưa Võ cổ truyền ngày càng phát triển.
Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/vo-sy-ninh-binh-gianh-4-huy-chuong-vang-mon-vo-co-truyen-tai-dai-hoi-the-thao-t-261129084805521.html