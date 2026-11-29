Võ sỹ Trần Minh Anh giành Huy chương Vàng hạng 57kg nữ H2.

Môn Võ cổ truyền tại Đại hội diễn ra từ ngày 19 - 28/11, với sự tham gia của 319 vận động viên (VĐV) thuộc 24 đơn vị, tranh tài ở 37 bộ huy chương, gồm 10 bộ quyền thuật và 27 bộ đối kháng.

Võ sỹ Hoàng Phúc Thuận giành Huy chương Vàng hạng 51kg nam H2.

Võ sỹ Trần Minh Anh giành Huy chương Vàng hạng 54kg nữ H2.

Võ sỹ Dương Bá Anh Tuấn giành Huy chương Vàng hạng 57kg nam H2.

Các võ sỹ Ninh Bình giành được Huy chương Vàng gồm: Hoàng Phúc Thuận hạng 51kg nam H2; Trần Minh Anh hạng 54kg nữ H2; Dương Bá Anh Tuấn hạng 57kg nam H2; Đặng Huyền Trang hạng 57kg nữ H2.

Võ sỹ giành Huy chương Bạc là Ngọ Hoàng Anh Thư hạng 72kg nữ H2 và Huy chương Đồng là Nguyễn Thị Kiều Nhi hạng 51kg nữ H2.

Tính đến hết ngày 28/11, Đoàn thể thao Ninh Bình giành tổng số 40 huy chương các loại, trong đó có 11 Huy chương Vàng, 16 Huy chương Bạc và 13 Huy chương Đồng.

Thành tích mà môn Võ cổ truyền đạt được sẽ là động lực quan trọng để thể thao Ninh Bình tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng đào tạo và huấn luyện, đưa Võ cổ truyền ngày càng phát triển.