Võ sỹ CAND 2 lần giành Vàng ASIAD, đi vào lịch sử thể thao Việt Nam

Chiều 22-9, Đoàn thể thao Việt Nam vỡ òa khi ba võ sỹ karate Nguyễn Ngọc Trâm - Bùi Ngọc Nhi - Hoàng Thị Thu Uyên xuất sắc vô địch nội dung kata đồng đội nữ, qua đó mang về tấm Huy chương Vàng (HCV) đầu tiên cho đoàn tại Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD 2026.

Trên thảm đấu danh giá nhất châu lục, Ngọc Trâm cùng đồng đội thể hiện kỹ thuật điêu luyện, cùng sự tập trung cao độ trong bài quyền biểu diễn để lần lượt thắng các đối thủ Nepal (tứ kết), Đài Bắc Trung Hoa (bán kết), Iran (chung kết) với cùng tỉ số 5-0 đầy thuyết phục.

Ngọc Trâm (giữa) cùng đồng đội thể hiện xuất sắc bài thi chung kết

Sự tự tin, bản lĩnh của Ngọc Trâm cùng đồng đội tỏa sáng tại ASIAD 2026

Không chỉ giải "cơn khát vàng" cho đoàn Việt Nam, bộ ba Ngọc Trâm - Ngọc Nhi - Thu Uyên còn xuất sắc giúp karate Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch kata đồng đội nữ tại Á vận hội.

4 năm trước tại ASIAD Quảng Châu - Trung Quốc, Ngọc Trâm cùng Nguyễn Thị Phương và Lưu Thị Thu Uyên đăng quang đầy thuyết phục. Đến ASIAD lần này, Ngọc Trâm sắm vai chị cả, cùng 2 đồng đội của đơn vị Hà Nội là Ngọc Nhi - Thu Uyên đăng quang đầy ấn tượng.

Nguyễn Ngọc Trâm sinh năm 2002, tại Hà Nội. Trong sự nghiệp, cô đã giành HCV tại SEA Games 31, 32, 33, liên tiếp giành huy chương ở nội dung kata đồng đội nữ tại Giải vô địch châu Á từ năm 2022 đến 2025, đặc biệt là cú đúp HCV ASIAD (2022, 2026).

Đáng chú ý, Nguyễn Ngọc Trâm đi vào lịch sử thể thao Việt Nam khi là VĐV đầu tiên giành 2 HCV Á vận hội. Càng ấn tượng hơn khi đó là cú đúp vàng ở 2 kỳ đại hội liên tiếp.

Đây là quả ngọt của nhiều năm khổ luyện, được rèn giũa trong môi trường kỷ luật và khát khao chinh phục đỉnh cao của Nguyễn Ngọc Trâm - cán bộ Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an nhân dân (CAND).

Không chỉ xuất sắc trên thảm đấu, hình ảnh nữ võ sỹ CAND với phong thái đĩnh đạc, tự tin trả lời truyền thông quốc tế bằng tiếng Anh lưu loát càng gây ấn tượng mạnh tại ASIAD 2026.

Chiến thắng thuyết phục của các võ sỹ karate Việt Nam tại đấu trường Á vận hội

Trong niềm xúc động khi trực tiếp chứng kiến giây phút Quốc kỳ Việt Nam tung bay trên đỉnh vinh quang, Đại tá Nguyễn Thị Thuý Thanh - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị - Bộ Công an, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Thể thao CAND chia sẻ: "Tôi rất vui mừng và hạnh phúc khi Trung sĩ Nguyễn Ngọc Trâm, một VĐV CAND, đã giành tấm HCV đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026. Đây cũng là lần thứ hai Nguyễn Ngọc Trâm giành HCV tại đấu trường ASIAD. Thành tích này không chỉ là niềm tự hào của cá nhân VĐV mà còn là niềm vui, nguồn cổ vũ to lớn đối với Thể thao CAND".

Thành công từ sàn đấu karate là khởi đầu ấn tượng, song bức tranh kỳ vọng của Thể thao CAND tại kỳ ASIAD lần này còn trải rộng trên nhiều bộ môn trọng điểm. Đại tá Nguyễn Thị Thuý Thanh cho biết, niềm tin và sự kỳ vọng của đoàn còn được đặt vào các vận động viên tranh tài ở môn bắn súng, đua thuyền và điền kinh.

Đây không chỉ là những nội dung cạnh tranh huy chương đỉnh cao, mà bản chất đều là những bộ môn mang tính ứng dụng thực tiễn rất cao, gắn liền trực tiếp với công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực và nghiệp vụ chiến đấu tinh nhuệ của lực lượng CAND.

Đại tá Nguyễn Thị Thuý Thanh - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị Bộ Công an, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Thể thao CAND, và Đại tá Phạm Hồng Thắm - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao CAND trao thưởng cho Ngọc Trâm

Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh tặng thưởng ba võ sỹ karate giành HCV đầu tiên cho đoàn tại ASIAD 2026

Ngọc Trâm có màn trả lời phỏng vấn truyền thông quốc tế bằng tiếng Anh đầy thuyết phục

Những trái ngọt hôm nay bắt nguồn từ tầm nhìn chiến lược và sự quan tâm sâu sát, đầu tư trọng điểm từ Lãnh đạo Bộ Công an cũng như Hiệp hội Thể thao CAND trong suốt thời gian qua.

Chiến lược phát triển có chiều sâu, tập trung nguồn lực mạnh mẽ vào các bộ môn nền tảng như võ thuật, bắn súng, bơi và điền kinh đã tôi rèn nên thế hệ vận động viên vừa có thể lực sung mãn, vừa kiên cường về ý chí.

ASIAD 20 chính là cơ hội vàng để các tuyển thủ CAND phô diễn năng lực thực chiến, cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo và đóng góp quan trọng vào bảng vàng thành tích chung của Đoàn Thể thao Việt Nam.

Ngọc Trâm "truyền lửa" cho Đoàn thể thao Việt Nam Thay mặt cho đội nữ karate giành HCV ASIAD 2026 trả lời truyền thông, võ sỹ Nguyễn Ngọc Trâm bày tỏ: "Chúng tôi cảm thấy rất may mắn và hãnh diện khi giành tấm HCV đầu tiên cho đoàn Việt Nam tại ASIAD này. Qua đây, tôi cũng muốn gửi gắm tới các VĐV, đội tuyển khác của đoàn thể thao Việt Nam sắp tranh tài, rằng hãy tự tin, dồn hết tâm sức và tận dụng tối đa cơ hội để tiếp tục mang vinh quang về cho nước nhà".