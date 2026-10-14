Võ sư Trung Quốc nổi danh kiếm hiệp đời thực, được Lý Liên Kiệt mời đóng phim

Video Hồ Kiếm Phong biểu diễn võ thuật

Hồ Kiếm Phong, đến từ huyện Tân Hóa, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), được mệnh danh là “Hồ Nam kiếm hiệp”. Anh trở nên nổi tiếng nhờ chia sẻ các video võ thuật lên mạng xã hội. Những màn biểu diễn mượt mà, uyển chuyển với quyền pháp và kiếm thuật Trung Hoa của anh được cộng đồng mạng ví như “giấc mơ anh hùng võ hiệp thuở bé nay đã bước ra ngoài đời thực”.

Hình tượng kiếm hiệp đời thực

Vốn có thể chất yếu ớt từ nhỏ, Hồ Kiếm Phong bắt đầu học võ từ năm 6 tuổi dưới sự hướng dẫn của cha, ông Hồ Chí Phong, truyền nhân võ thuật Mai Sơn. Đáng chú ý, võ thuật Mai Sơn đã được đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia của Trung Quốc trong đợt công bố thứ tư.

Hồ Kiếm Phong trong trang phục cổ trang

Ban đầu, ông Hồ Chí Phong chỉ mong con rèn luyện sức khỏe chứ không kỳ vọng anh sẽ trở thành truyền nhân. Quá trình huấn luyện vô cùng nghiêm khắc và không hề có sự châm chước. Qua những bài tập đứng tấn (trạm trang), chạy địa hình và các bài tập cơ bản cường độ cao, Kiếm Phong đã thể hiện được sự kiên trì và nhẫn nại phi thường.

Năm 13 tuổi, ông Hồ Chí Phong đưa con đến Trường Võ thuật Thiếu Lâm Bắc Kinh để đào tạo chuyên nghiệp. Một năm sau, một chấn thương bất ngờ buộc Hồ Kiếm Phong phải bỏ học. Vì không thể buông bỏ giấc mơ thuở nhỏ, ở tuổi 19 sau khi bình phục chấn thương, Hồ Kiếm Phong đã tìm lại ngọn lửa đam mê và cùng cha mở một trường võ thuật tại quê nhà.

Hồ Kiếm Phong là truyền nhân của võ thuật Mai Sơn, dòng võ nổi tiếng ở Tân Hóa (Hồ Nam, Trung Quốc)

Vào cuối tháng 3/ 2024, anh bắt đầu quay phim và chia sẻ các video luyện tập quyền thuật, kiếm thuật của mình lên mạng với mong muốn truyền tải sức hút của võ thuật đến đông đảo khán giả hơn. Thật bất ngờ, video đầu tiên của Hồ Kiếm Phong đã nhanh chóng nổi rần rần trên mạng. Rất nhiều cư dân mạng bình luận rằng họ nhìn thấy “tinh túy của võ hiệp” (tinh thần anh hùng hiệp khách) ở con người anh. Những lượt thích và lời động cổ vũ đã cho Hồ Kiếm Phong thêm dũng khí để tiếp tục kiên trì, từ đó anh bắt đầu nghiên cứu kỹ thuật quay dựng video để hoàn thiện nội dung của mình.

Những màn trình diễn võ thuật của Hồ Kiếm Phong gây sốt trên mạng xã hội ở Trung Quốc

Trong các video ngắn, thân thủ anh phi phàm, màn thể hiện Mai Sơn quyền pháp, cửu tiết tiên (roi chín khúc), Thuần Dương kiếm pháp... khiến cư dân mạng không ngớt lời ca ngợi. “Không ngờ lại có nhiều cư dân mạng yêu thích võ thuật đến vậy, điều đó khiến tôi rất được khích lệ,” Hồ Kiếm Phong chia sẻ. Anh nói thêm: “Tôi hy vọng sử dụng các phương thức hiện đại như video ngắn, phát livestream để nhiều người hơn nữa nhìn thấy văn hóa truyền thống, tìm hiểu về quê hương tôi”.

Lọt vào mắt xanh của Lý Liên Kiệt

Từ nhỏ đã thích xem phim kiếm hiệp, trong lòng Hồ Kiếm Phong ôm ấp giấc mơ hiệp khách. Theo anh, học võ không chỉ để nắm vững chiêu thức, mà quan trọng hơn là kế thừa tinh thần võ thuật, “phải nỗ lực trau dồi tinh tiến, càng phải nhân nghĩa chính trực”.

Hồ Kiếm Phong thích tự mình nghiền ngẫm, cũng thích giao lưu với người khác: “Võ thuật Trung Hoa vô cùng bác đại tinh thâm, ẩn chứa trong từng chiêu từng thức là sức hút của văn hóa truyền thống, chính võ thuật đã giúp tôi tìm thấy phương hướng cuộc đời”.

Tính đến nay, tài khoản Douyin của Kiếm Phong đã thu hút hơn 6 triệu lượt thích. Kiếm Phong mang một ước mơ rằng qua nỗ lực của bản thân, văn hóa võ thuật truyền thống Trung Hoa sẽ được nhiều người biết đến hơn và lan tỏa được năng lượng tích cực.

Hồ Kiếm Phong và cha của mình đóng phim ngắn của Lý Liên Kiệt

Câu chuyện của Hồ Kiếm Phong vẫn chưa dừng lại ở đó. Tháng 5/2026, bộ phim ngắn “Nguồn Lực Giang Hồ” do siêu sao võ thuật Lý Liên Kiệt đóng chính chính thức ra mắt khán giả. Đáng chú ý, góp mặt trong dự án này là hai gương mặt hoàn toàn “bình dân”: ông Hồ Chí Huy và con trai Hồ Kiếm Phong. Cả hai được chính Lý Liên Kiệt chọn lựa nhờ bài diễn võ Mê Tông Quyền đầy nội lực.

Một cảnh phim của Hồ Kiếm Phong và Lý Liên Kiệt

Theo trang 163, nhờ việc livestream bền bỉ, Hồ Kiếm Phong và cha anh đã lọt vào mắt xanh của ê-kíp sản xuất. “Con đường trở nên nổi tiếng của hai cha con không hề bằng phẳng. Ban đầu, khi họ luyện võ và biểu diễn trong phòng livestream, từng bị một số người hiểu lầm là “kẻ điên”, “không lo làm ăn đàng hoàng”. Nhưng họ không từ bỏ. Để tập trung luyện tập và livestream, hai cha con từng trốn vào vùng núi sâu, kiên trì “phát sóng gian khổ” suốt 8 tháng ròng”, trang 163 viết.

Hồ Kiếm Phong đã kiên trì theo đuổi giấc mơ võ thuật

Nói về cơ duyên đặc biệt, Hồ Kiếm Phong nhớ lại: “Chính một bài Mê Tông Quyền đã giúp tôi được Lý Liên Kiệt lựa chọn”. Đối với người cha Hồ Chí Huy, việc sát cánh cùng huyền thoại màn ảnh là điều chưa từng dám nghĩ tới: “Lý Liên Kiệt là thần tượng của tôi, là đỉnh cao của võ thuật. Khi đóng phim cùng nhau, phong độ của anh ấy rất tốt, quyền cước cực kỳ có lực”.

Ông bộc bạch thêm: “Lúc đầu tôi rất sợ bị lừa, trong mơ cũng không ngờ rằng một người bình thường như mình lại có thể đóng phim cùng Lý Liên Kiệt”.

Từ vùng núi hẻo lánh đến trường quay lớn, hai cha con Hồ Kiếm Phong đã minh chứng một điều: Giấc mơ không sợ muộn màng, chỉ cần sẵn lòng bỏ ra công phu.