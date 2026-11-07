Võ sư Hà Thị Yến Oanh trúng cử Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền

Liên đoàn võ thuật cổ truyền TP Hồ Chí Minh nhận hoa chúc mừng của Thiếu tướng, võ sư Vũ Văn Điển, Phó Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam.

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã hoàn thành các nội dung chương trình, tiến hành bầu Ban Chấp hành, Ban kiểm tra Liên đoàn Võ cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026–2031 và các chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Theo kết quả bầu cử, Võ sư cao cấp Hà Thị Yến Oanh được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026–2031. Đại hội cũng bầu các chức danh Phó Chủ tịch, các Ủy viên Ban Chấp hành, đảm nhiệm trọng trách tổ chức, điều hành và triển khai các nhiệm vụ phát triển phong trào võ cổ truyền trong nhiệm kỳ mới.

Võ sư cao cấp Hà Thị Yến Oanh được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026–2031.

Đại hội lần thứ I đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển tổ chức Liên đoàn Võ cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh, mở ra giai đoạn hoạt động mới với yêu cầu tăng cường đoàn kết, phát huy nội lực, kế thừa những giá trị truyền thống và nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn.

Với nền tảng truyền thống, tinh thần võ đạo cùng sự đồng hành của các cấp lãnh đạo, các nhà chuyên môn, võ sư, huấn luyện viên và hội viên, Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền TP Hồ Chí Minh hướng đến mục tiêu xây dựng tổ chức Liên đoàn thống nhất, hoạt động hiệu quả, phát triển phong trào sâu rộng, đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy và lan tỏa giá trị võ cổ truyền Việt Nam trong đời sống xã hội.