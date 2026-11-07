Võ sư Hà Thị Yến Oanh trở thành Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh

Với chủ đề “Đoàn kết - Kế thừa - Tự hào - Đổi mới và Phát triển”, Đại hội đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển tổ chức Liên đoàn Võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh, mở ra giai đoạn hoạt động mới với yêu cầu tăng cường đoàn kết, phát huy nội lực, kế thừa những giá trị truyền thống và nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn.

Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được của cả ba liên đoàn trước khi sáp nhập trong nhiệm kỳ vừa qua; nhìn nhận những hạn chế, tồn tại cần khắc phục; từ đó xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển võ thuật TP Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình mới.

Phát biểu tại Đại hội, bà Hà Thị Yến Oanh cho biết đây là sự kiện trọng đại, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào võ cổ truyền trên địa giới TP Hồ Chí Minh mới. Trong những năm qua, các tổ chức võ cổ truyền đã không ngừng đổi mới, phát triển phong trào tập luyện ngày càng sâu rộng. Nhiều giải đấu cấp thành phố, quốc gia và quốc tế được tổ chức thành công, góp phần khẳng định vị thế của võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh, đồng thời quảng bá tinh hoa võ thuật truyền thống Việt Nam đến các địa phương trong nước và bạn bè quốc tế.

Các đại biểu tại Đại hội đại biểu Liên đoàn Võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh lần thứ I.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu 30 thành viên Ban Chấp hành Liên đoàn Võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031. Ngay sau đó, Ban Chấp hành tổ chức phiên họp thứ nhất để bầu các chức danh lãnh đạo, gồm Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Tổng thư ký. Ban Kiểm tra cũng tiến hành bầu Trưởng ban, Phó trưởng ban và các Ủy viên. Võ sư cao cấp Hà Thị Yến Oanh được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031.