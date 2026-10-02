Võ sĩ Việt Nam giành HCB ASIAD ở môn lạ, đấu cả nam lẫn nữ

Tuyết Sang giành HCB môn taekwondo thực tế ảo.

Võ sĩ sinh năm 2005 để thua 0-2 trước Yape Jeus Gabriel Derick của Philippines trong trận chung kết, qua đó lỡ cơ hội giành tấm HCV lịch sử. Đáng chú ý, hành trình của Tuyết Sang tại giải đấu năm nay mang màu sắc đặc biệt khi cô lần lượt chạm trán cả võ sĩ nam lẫn nữ.

Ngay từ vòng 1/8, Tuyết Sang phải đối đầu một nam VĐV của Hàn Quốc. Đến tứ kết, cô gặp nữ võ sĩ Sasikarn Tongchan của Thái Lan và giành chiến thắng áp đảo. Tại bán kết, đối thủ tiếp tục là một nam VĐV, Yap Zong Han Darren của Singapore.

Tuyết Sang gần như không cho Darren có cơ hội trong trận bán kết. Ở hiệp đầu, võ sĩ Việt Nam thắng tuyệt đối 640-0. Sang hiệp hai, cách biệt còn được nới rộng khi Tuyết Sang tiếp tục ghi điểm liên tiếp và khép lại hiệp đấu với tỷ số 800-0.

Chiến thắng 2-0 đưa Tuyết Sang thẳng vào chung kết. Do nội dung này không tổ chức trận tranh HCĐ, việc góp mặt ở trận đấu cuối cùng đồng nghĩa cô chắc chắn giành huy chương.

Tuy nhiên, trước Yape Jeus Gabriel Derick của Philippines, Tuyết Sang không thể tái hiện màn trình diễn áp đảo như ở bán kết. Cô thua 0-2 và nhận HCB. Đây là tấm HCB thứ hai của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026.

Nam và nữ có thể thi đấu chung.

Điểm khiến nội dung này gây chú ý nằm ở luật thi đấu hoàn toàn khác taekwondo truyền thống. Các VĐV không trực tiếp tung đòn vào nhau mà sử dụng kính thực tế ảo cùng hệ thống cảm biến chuyển động gắn trên cơ thể. Mọi cú đá, động tác né tránh hay di chuyển đều được ghi nhận và tái hiện trong không gian thi đấu số.

Đặc biệt, nam và nữ có thể thi đấu chung, bởi công nghệ đưa các thông số thể trạng vào hệ thống avatar nhằm tạo môi trường thi đấu cân bằng, đồng thời không áp dụng những giới hạn quen thuộc về giới tính và hạng cân.

Cách tính điểm cũng mang màu sắc của một trò chơi đối kháng. Mỗi võ sĩ bắt đầu với 1.000 điểm HP. Những đòn đánh đạt yêu cầu sẽ làm giảm thanh máu của đối thủ dựa trên lực, tốc độ và độ chính xác; các đòn đánh vào đầu có mức sát thương cao hơn.

Tuyết Sang không thể chạm tay vào HCV, nhưng màn trình diễn tại ASIAD 2026 vẫn đánh dấu một cột mốc đáng nhớ. Cô trở thành võ sĩ Việt Nam đầu tiên giành huy chương ở nội dung taekwondo thực tế ảo, sau hành trình vượt qua những đối thủ nam và nữ trên con đường tiến vào trận chung kết.