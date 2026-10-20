Võ sĩ Trung Quốc ra đòn chớp nhoáng, hạ đối thủ nước ngoài sau 17 giây

Video Dương Hưng Cường thắng đối thủ trong 17 giây

Sự kiện võ thuật JCK Kings 017 hôm 17/10 ở Lữ Lương (Trung Quốc) đã khép lại với trận đấu tâm điểm làm nức lòng người hâm mộ. Võ sĩ MMA chủ nhà Dương Hưng Cường hạ gục đối thủ Tajikistan Muhammad Salohidinov chỉ sau 17 giây.

Theo trang QQ, Dương Hưng Cường đối đầu với tay đấm đứng thứ hai trên bảng xếp hạng chính thức hạng ruồi (flyweight) Muhammad Salohidinov. Trận đấu chỉ kéo dài vỏn vẹn 17 giây. Dương Hưng Cường tung một đòn nặng hạ gục đối thủ, rồi bồi thêm đòn đấm bồi (ground and pound) để kết thúc trận đấu, gọn gàng giành lấy quyền thách đai vô địch hạng ruồi.

Khoảnh khắc Dương Hưng Cường thắng TKO Muhammad Salohidinov

Muhammad hoàn toàn không phải tay đấm có trình độ kém. Trước đó, anh duy trì chuỗi 3 trận toàn thắng trước các võ sĩ Trung Quốc, từng đánh bại Y Hỏa A Cách, thắng TKO Bố Hỏa Hữu Hạp và dùng đòn khóa tay (armbar) khuất phục Cầu Cơ Luân Chu ngay ở hiệp đầu tiên. Trên đấu trường nghiệp dư, anh từng giành chức vô địch MMA World Cup Prague 2021, sở hữu nền tảng địa chiến (grappling) vững chắc cùng tư duy chiến thuật nhạy bén. Trước trận, Muhammad đặt mục tiêu giành chuỗi 4 trận thắng để tiến tới trận tranh đai.

Thế nhưng, Dương Hưng Cường không cho anh bất kỳ cơ hội nào để thể hiện. Ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, Dương Hưng Cường giữ vững khoảng cách, chớp lấy khoảnh khắc đối thủ dồn lên ép đài, tung một đòn nặng chính xác đánh ngã đối thủ. Khi đối thủ ngã xuống, anh bồi thêm đòn đấm dứt điểm, trọng tài dứt khoát cho dừng trận đấu.

Chiến thắng trước Muhammad Salohidinov giúp Dương Hưng Cường giành quyền thách đấu đai vô địch

Chỉ 17 giây, một trận đấu tranh quyền thách đấu vô địch đã chính thức an bài. Dương Hưng Cường dùng cách dứt khoát nhất để đưa bản thân bước vào top đầu hạng ruồi.

Dương Hưng Cường, biệt danh “Black Mamba”, là võ sĩ MMA chuyên nghiệp người Trung Quốc, thi đấu ở hạng ruồi tại giải JCK và thuộc câu lạc bộ Chengdu Asura King Clan. Anh có thế mạnh về boxing và đô vật.