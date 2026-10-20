Võ sĩ Trần Thị Cẩm Tú giành huy chương bạc Giải Karate trẻ thế giới 2026

Cẩm Tú (phải) trong trận chung kết nội dung Kumite nữ hạng cân dưới 59kg.

Trước đối thủ được đánh giá cao, đại diện Việt Nam đã nỗ lực tìm kiếm cơ hội ghi điểm nhưng không thể tạo nên bất ngờ, chấp nhận thất bại với tỷ số 0-6 và giành huy chương bạc.

Dù chưa thể bước lên bục cao nhất, tấm huy chương bạc vẫn là thành tích đáng khích lệ đối với nữ võ sĩ sinh năm 2009. Năm 2025, Cẩm Tú từng giành huy chương vàng nội dung Kumite nữ hạng cân dưới 59kg lứa tuổi 16-17 tại Giải vô địch Karate trẻ châu Á tổ chức ở Hàng Châu (Trung Quốc).