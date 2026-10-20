Võ sĩ Trần Thị Cẩm Tú giành huy chương bạc Giải Karate trẻ thế giới 2026
Bước vào trận chung kết nội dung Kumite nữ hạng cân dưới 59kg tại Giải vô địch Karate Thanh Thiếu niên và U21 thế giới 2026 đang diễn ra tại thành phố Bielsko-Biaa (Ba Lan), võ sĩ Trần Thị Cẩm Tú đối đầu Morgane Scarfone của Pháp.
Trước đối thủ được đánh giá cao, đại diện Việt Nam đã nỗ lực tìm kiếm cơ hội ghi điểm nhưng không thể tạo nên bất ngờ, chấp nhận thất bại với tỷ số 0-6 và giành huy chương bạc.
Dù chưa thể bước lên bục cao nhất, tấm huy chương bạc vẫn là thành tích đáng khích lệ đối với nữ võ sĩ sinh năm 2009. Năm 2025, Cẩm Tú từng giành huy chương vàng nội dung Kumite nữ hạng cân dưới 59kg lứa tuổi 16-17 tại Giải vô địch Karate trẻ châu Á tổ chức ở Hàng Châu (Trung Quốc).
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/vo-si-tran-thi-cam-tu-gianh-huy-chuong-bac-giai-karate-tre-the-gioi-2026-post359670.html