Võ sĩ Thúy Vi giành Huy chương Đồng, Mỹ Tiên vào chung kết 400m bơi hỗn hợp

Dương Thúy Vi hoàn thành bài thi Thương thuật với thành tích 9.710 điểm. Ảnh: Nguyễn Tuyến/PV TTXVN tại Nhật Bản

Dương Thúy Vi mang về tấm HCĐ cho Wushu Việt Nam với tổng điểm 19,413 ở nội dung kép Kiếm thuật - Thương thuật. Nữ võ sĩ Việt Nam xếp sau hai VĐV của Trung Quốc và Nhật Bản.

Ở bài thi cuối, Thúy Vi đạt 9,710 điểm, qua đó củng cố vị trí trong nhóm giành huy chương. Đây là thành tích đáng chú ý của nữ võ sĩ giàu kinh nghiệm của Wushu Việt Nam tại ASIAD 2026.

Trong khi đó, người đồng đội của cô là Vũ Văn Tuấn không thể giành huy chương ở nội dung kép Đao thuật - Côn thuật. VĐV Việt Nam đứng thứ 7 với 9,650 điểm.

Ở môn Bơi, Võ Thị Mỹ Tiên thi đấu ấn tượng tại vòng loại 400m hỗn hợp cá nhân nữ. VĐV Việt Nam về thứ ba ở lượt bơi số 2 với thành tích 4 phút 50,21 giây, qua đó giành quyền vào chung kết tranh huy chương diễn ra trong chiều 23/9. Kết quả này mở ra cơ hội để Mỹ Tiên tiếp tục cạnh tranh thành tích cao tại ASIAD 2026.

Tính đến thời điểm hiện tại, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành 1 HCV, 5 HCĐ, tạm đứng thứ 18 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026.