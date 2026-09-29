Võ sĩ Thanh Hóa giành 4 HCV, góp công đưa Việt Nam nhất toàn đoàn tại Giải Pencak Silat Đông Nam Á 2026
Tối 29/9, các vận động viên Pencak Silat xứ Thanh đã giành 4 huy chương vàng (HCV), 1 huy chương bạc (HCB), góp phần vào thành tích nhất toàn đoàn của đội tuyển Việt Nam tại Giải vô địch Pencak Silat Đông Nam Á lần thứ 5 năm 2026.
Giải diễn ra từ ngày 24 đến 29/9 tại TP Hồ Chí Minh, quy tụ gần 150 vận động viên của 5 quốc gia: Việt Nam, Lào, Malaysia, Myanmar và Singapore, tranh tài ở 30 nội dung. Giải do Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam tổ chức.
Ở các nội dung đối kháng, Lê Thị Nga, Lê Quỳnh Anh, Trần Bá Duy và Cao Văn Quý giúp Pencak Silat Thanh Hóa đóng góp 4 trong tổng số 21 HCV của đội tuyển Việt Nam tại giải.
Ở nội dung biểu diễn đơn nam, Nguyễn Tiến Tú giành HCB.
Theo bảng tổng sắp chung cuộc, Việt Nam xếp thứ nhất với 21 HCV, 9 HCB và 1 huy chương đồng (HCĐ). Malaysia đứng thứ hai với 6 HCV, 17 HCB, 3 HCĐ; Singapore xếp thứ ba với 3 HCV, 1 HCB, 6 HCĐ. Lào và Myanmar lần lượt đứng thứ tư và thứ năm.
Ngay sau giải đấu, các tuyển thủ quốc gia sẽ hội quân trở lại theo danh sách triệu tập năm 2026 để chuẩn bị cho các nhiệm vụ trọng điểm phía trước, tiêu biểu là SEA Games 34 tại Malaysia và Giải vô địch Pencak Silat thế giới lần thứ 21 diễn ra vào tháng 12 tới tại Uzbekistan.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/vo-si-thanh-hoa-gianh-4-hcv-gop-cong-dua-viet-nam-nhat-toan-doan-tai-giai-pencak-silat-dong-nam-a-2026-303599.htm