Võ sĩ Thanh Hóa giành 4 HCV, góp công đưa Việt Nam nhất toàn đoàn tại Giải Pencak Silat Đông Nam Á 2026

Đội tuyển Pencak Silat Việt Nam giành ngôi Nhất toàn đoàn với thành tích 21 HCV, 9 HCB và 1 HCĐ.

Giải diễn ra từ ngày 24 đến 29/9 tại TP Hồ Chí Minh, quy tụ gần 150 vận động viên của 5 quốc gia: Việt Nam, Lào, Malaysia, Myanmar và Singapore, tranh tài ở 30 nội dung. Giải do Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam tổ chức.

Ở các nội dung đối kháng, Lê Thị Nga, Lê Quỳnh Anh, Trần Bá Duy và Cao Văn Quý giúp Pencak Silat Thanh Hóa đóng góp 4 trong tổng số 21 HCV của đội tuyển Việt Nam tại giải.

Lê Thị Nga (phải) giành HCV ở hạng cân 70 kg nữ.

Ở nội dung biểu diễn đơn nam, Nguyễn Tiến Tú giành HCB.

Theo bảng tổng sắp chung cuộc, Việt Nam xếp thứ nhất với 21 HCV, 9 HCB và 1 huy chương đồng (HCĐ). Malaysia đứng thứ hai với 6 HCV, 17 HCB, 3 HCĐ; Singapore xếp thứ ba với 3 HCV, 1 HCB, 6 HCĐ. Lào và Myanmar lần lượt đứng thứ tư và thứ năm.

HLV Nguyễn Văn Hùng (người thứ 4 từ trái sang phải) chụp ảnh lưu niệm cùng các VĐV Thanh Hóa giành huy chương vàng.

Ngay sau giải đấu, các tuyển thủ quốc gia sẽ hội quân trở lại theo danh sách triệu tập năm 2026 để chuẩn bị cho các nhiệm vụ trọng điểm phía trước, tiêu biểu là SEA Games 34 tại Malaysia và Giải vô địch Pencak Silat thế giới lần thứ 21 diễn ra vào tháng 12 tới tại Uzbekistan.