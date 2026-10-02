Võ sĩ Taekwondo người Gia Lai thất bại tại ASIAD 20

Đối thủ của Nguyễn Thị Loan là Lee Yumin (hạt giống số 6) đến từ xứ sở Taekwondo Hàn Quốc. Ở trận đấu này, võ sĩ người Việt Nam được đánh giá thấp hơn khi chỉ được xếp hạng hạt giống số 11 trong 16 vận động viên tranh tài ở hạng cân dưới 49 kg nữ.

Nguyễn Thị Loan đã khởi đầu suôn sẻ, song vẫn phải nhận thất bại tiếc nuối. Ảnh: Đức Nhật

Tuy vậy, cô gái Gia Lai vẫn có khởi đầu tốt khi vượt qua đối thủ với tỷ số 10-9 ở hiệp 1. Bước vào hiệp 2, cả 2 võ sĩ thi đấu tương đối chắc chắn và cân bằng, song Nguyễn Thị Loan đã để mất điểm ở các lỗi không đáng và phải nhận thất bại với tỷ số 6-7.

Ở hiệp thứ 3 quyết định, Nguyễn Thị Loan cũng liên tiếp dẫn điểm nhưng ở những phút cuối cùng, Lee Yumin đã ghi liền 2 điểm để vượt qua võ sĩ Việt Nam với tỷ số 5-3.