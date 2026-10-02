Võ sĩ taekwondo Đà Nẵng bắt đầu tranh tài tại ASIAD 20

Trong số các võ sĩ góp mặt, Trần Thị Ánh Tuyết là niềm kỳ vọng của thể thao Đà Nẵng, thi đấu hạng dưới 67kg nữ. Đây là kỳ Á vận hội thứ hai của Ánh Tuyết. Thời gian qua, chị được thành phố tạo điều kiện tập trung tập luyện ở đội tuyển taekwondo quốc gia.

Để có được trạng thái thể lực và phong độ tốt nhất, Ánh Tuyết và đồng đội trải qua quá trình chuẩn bị bài bản với các buổi tập duy trì hai lượt mỗi ngày tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, kết hợp các bài tập thể lực chuyên sâu. Đặc biệt, chuyến tập huấn kéo dài một tháng tại các trường đại học thể thao hàng đầu Hàn Quốc dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Kim Kil Tae đã giúp các võ sĩ cọ xát thực chiến và tích lũy kinh nghiệm.

Ngoài Ánh Tuyết, các võ sĩ của taekwondo Việt Nam được kỳ vọng thi đấu tốt ở nội dung đối kháng ASIAD 20 gồm: Bạc Thị Khiêm, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Hồng Trọng, Lê Tuấn, Trần Hồ Nhân Văn.