Võ sĩ Rodtang bại trận trước đối thủ hơn 10 tuổi, bật khóc nức nở sau trận đấu

Video Rodtang nhận thất bại trước Nong-O

Vòng tứ kết nhánh A, giải ONE Muay Thai World Grand Prix hạng ruồi (125-135 pound) đã diễn ra tại sự kiện The Inner Circle 38, tổ chức ở nhà thi đấu Lumpinee (Ram Inthra) vào thứ Sáu, ngày 13/11.

Tâm điểm của sự kiện là màn tái xuất võ đài ONE Championship của võ sĩ được mệnh danh là “Người sắt” Rodtang Jitmuangnon (29 tuổi). Đối thủ của anh là Nong-O Hama, võ sĩ 39 tuổi.

Diễn biến trận đấu khá căng thẳng. Ở hiệp 2, Nong-O tung cú đá trúng vùng cổ Rodtang, khiến võ sĩ này bị rách da phía trên lông mày và ngã xuống sàn. Trọng tài bắt đầu đếm đến 8. Rodtang sau đó vẫn đứng dậy và cố gắng tung ra hàng loạt cú đấm về phía đối thủ. Tuy nhiên, Nong-O đã kịp lấy lại thăng bằng trước khi hiệp đấu khép lại.

Rodtang trúng cú đá của Nong-O

Sang hiệp 3, Rodtang chủ động dồn lên tấn công với hy vọng hạ knock-out đối thủ. Dù vậy, Nong-O thi đấu chắc chắn và phòng thủ hiệu quả, không để đối phương đạt được mục đích.

Sau 3 hiệp đấu, cả ba trọng tài đều thống nhất chấm Nong-O thắng điểm Rodtang Jitmuangnon. Chiến thắng này giúp Nong-O giành quyền vào bán kết nhánh A của giải ONE Muay Thai World Grand Prix hạng ruồi.

Rodtang nhận thất bại thứ 2 liên tiếp ở ONE

Đây là thất bại thứ hai liên tiếp của Rodtang tại ONE Championship. Trước đó, ngày 29/4, võ sĩ Thái Lan đã bị đối thủ lâu năm người Nhật Bản Takeru Segawa đánh knock-out ở hiệp 5 trong trận tranh đai vô địch thế giới kickboxing hạng ruồi tạm thời ONE tại sự kiện ONE Samurai 1.

Ở trận với Nong-O, Rodtang thậm chí còn chật vật hơn rất nhiều. Anh đã bị chảy máu sau khi dính đòn nặng của đối thủ lớn hơn mình 10 tuổi. Dù nỗ lực chiến đấu nhưng Rodtang vẫn nhận thất bại.

Rodtang bật khóc sau khi thua trận

Theo truyền thông Thái Lan, Rodtang đã khóc rất nhiều khi bại trận. Nhà báo của Siam Sport, Phanuwat Jaiyim (biệt danh là Tong) tiết lộ trên trang cá nhân: “Đòn đánh trúng cổ cực hiểm! Nong-O đánh bại Rodtang ở trận đấu Muay Thái hạng ruồi! Rodtang đã bật khóc nức nở sau thất bại”.

Khuôn mặt sưng húp của Rodtang sau trận đấu

Những hình ảnh của Rodtang sau khi bại trận cũng đã được chia sẻ trên mạng xã hội. Võ sĩ có biệt danh “Người sắt” sưng một bên mặt sau khi dính đòn đánh của Nong-O. Sau trận đấu, Rodtang đã được quấn băng kín ở vùng đầu trước khi được chăm sóc vết thương.

Rodtang Jitmuangnon, tên thật Tinnakorn Srisawat, sinh ngày 23/7/1997. Bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2013, anh từng giữ đai vô địch thế giới Muay Thái hạng ruồi của ONE Championship trong thời gian dài nhất lịch sử hạng cân này. Tính đến ngày 22/9/2026, Rodtang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng Muay Thái hạng ruồi của ONE Championship. Rodtang đã thất bại trước cao thủ người Nhật Bản, Takeru Segawa ở sự kiện ONE Samurai 1 hồi tháng 4 năm nay. Sau tranh cãi về hợp đồng với ONE, Rodtang tái xuất và tham dự ONE Muay Thai World Grand Prix.

Rodtang được băng bó sau trận đấu

Nong-O (39 tuổi) tên thật là Apichet Kotanon, từng 4 lần vô địch sân vận động Lumpinee, một lần vô địch sân vận động Rajadamnern và là nhà vô địch thế giới Muay Thái hạng gà đầu tiên của ONE Championship. Anh từng giành danh hiệu này ở ba hạng cân khác nhau. Tính đến ngày 22/9/2026, Nong-O đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Muay Thái hạng ruồi của ONE Championship.