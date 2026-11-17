Tâm điểm chú ý là chiến thắng của võ sĩ Lâm Thị Ngân Hà ở hạng cân 52kg nữ môn Judo, tổ chức tại Nhà thi đấu thuộc Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật và Thể thao Bà Rịa - Vũng Tàu, phường Tam Thắng, TP Hồ Chí Minh. Trong trận tranh Huy chương Vàng, Lâm Thị Ngân Hà đã thể hiện bản lĩnh, sự tự tin và khả năng làm chủ thế trận. Trước đối thủ có chuyên môn tốt, nữ võ sĩ chủ động áp sát, triển khai các đòn tấn công linh hoạt, kiên trì tìm kiếm cơ hội ghi điểm. Trận đấu diễn ra căng thẳng, quyết liệt với những pha giằng co, phản công và xử lý kỹ thuật đòi hỏi sự chính xác cao. Bằng nền tảng thể lực, đấu pháp hợp lý, tinh thần quyết tâm cao và sự dũng cảm, sáng tạo, Lâm Thị Ngân Hà đã vượt qua đối thủ, xuất sắc bước lên bục vinh quang cao nhất.

Võ sĩ Lâm Thị Ngân Hà giành Huy chương Vàng môn Judo ở hạng cân 52kg nữ.

Chia sẻ niềm vui chiến thắng, võ sĩ Lâm Thị Ngân Hà xúc động cho biết: “Giành được Huy chương Vàng tại Đại hội là niềm vui, niềm tự hào rất lớn đối với tôi. Đây là kết quả của những tháng ngày miệt mài tập luyện, nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân và sự quan tâm, dìu dắt tận tình của cán bộ, huấn luyện viên Trung tâm. Trong trận chung kết căng thẳng, tôi đã giữ vững tâm lý, thi đấu tập trung, bình tĩnh xử lý từng tình huống và quyết tâm thực hiện đúng đấu pháp mà ban huấn luyện đặt ra. Chiến thắng hôm nay là động lực để tôi tiếp tục phấn đấu đạt thành tích cao trong thời gian tới”.

Võ sĩ Nguyễn Tân Tiến Lộc giành Huy chương Đồng môn Judo hạng cân 66kg nam.

Cùng môn Judo, võ sĩ Nguyễn Tân Tiến Lộc giành Huy chương Đồng hạng cân 66kg nam.

Ở môn Vovinam, diễn ra tại Nhà thi đấu phường Chánh Hưng, TP Hồ Chí Minh, các võ sĩ Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng II tiếp tục ghi dấu ấn với 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng. Cụ thể, võ sĩ Trần Hoàng Vũ giành Huy chương Đồng nội dung Nhật nguyệt đại đạo; các võ sĩ Trần Hoàng Vũ, Chu Văn Thỏa, Võ Nguyễn Diễm Quỳnh, Lê Đức An và Trần Nguyễn giành Huy chương Đồng nội dung Đa luyện vũ khí. Trong khi đó, ở nội dung Song luyện kiếm nữ, các võ sĩ Bùi Thị Ngọc Hân, Nguyễn Thị Hải Yến và Võ Nguyễn Diễm Quỳnh xuất sắc giành Huy chương Bạc.

Thứ tự từ trái sang là võ sĩ Trần Hoàng Vũ, Chu Văn Thỏa, Võ Nguyễn Diễm Quỳnh, Lê Đức An, Trần Nguyễn đã giành Huy chương Đồng nội dung Đa luyện vũ khí, môn Vovinam được nhận quà của Bộ Quốc phòng.

Võ sĩ Trần Hoàng Vũ giành Huy chương Đồng ở nội dung Nhật nguyệt đại đạo môn Vovinam.

Thành tích đạt được tiếp tục khẳng định chất lượng huấn luyện và bản lĩnh thi đấu của các võ sĩ Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng II; đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó, quyết tâm chiến thắng trong chinh phục những đỉnh cao thể thao.