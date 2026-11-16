Võ sĩ Quân khu 7 giành thêm 5 huy chương vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc

Trên thảm đấu Judo, tại Nhà thi đấu thuộc Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật và Thể thao Bà Rịa - Vũng Tàu, phường Tam Thắng, TP Hồ Chí Minh, các trận tranh tài diễn ra quyết liệt, hấp dẫn với những màn đối kháng giàu tính chiến thuật. Các võ sĩ liên tục áp sát, tranh chấp thế chủ động, vận dụng linh hoạt các đòn quật ngã, khống chế và kỹ thuật sở trường.

Trước áp lực từ đối thủ, các vận động viên không chỉ thể hiện nền tảng thể lực tốt mà còn cho thấy khả năng phán đoán, phản xạ nhanh, lựa chọn thời điểm ra đòn chính xác. Bằng bản lĩnh, sự tự tin và đấu pháp hợp lý, các võ sĩ Quân khu 7 đã vượt qua đối thủ, khẳng định ưu thế trên thảm đấu.

Vận động viên Nguyễn Văn Thanh (đứng vị trí số 1), nhận huy chương vàng hạng cân 55kg nam.

Vận động viên Nguyễn Văn Tình (đứng vị trí số 1) nhận huy chương vàng hạng cân 60kg nam.

Ở môn Judo, Nguyễn Văn Thanh giành huy chương vàng hạng cân 55kg nam; Nguyễn Văn Tình giành huy chương vàng hạng cân 60kg nam; Nguyễn Thanh Phú Quí giành huy chương vàng hạng cân 44kg nữ; Thủy Thị Phương Ngân giành huy chương vàng hạng cân 40kg nữ.

Nguyễn Thanh Phú Quí (đứng vị trí số 1) nhận huy chương vàng hạng cân 44kg nữ.

Tại Nhà thi đấu phường Chánh Hưng (TP Hồ Chí Minh), ở môn Vovinam, vận động viên Nguyễn Thị Kim Lụa thi đấu xuất sắc, giành huy chương vàng nội dung đối kháng hạng cân 50kg môn Vovinam. Tại nội dung quyền thuật Song luyện mã tấu môn Vovinam, các vận động viên Ngô Minh Quang, Lưu Huỳnh và Trần Nguyễn giành huy chương bạc.

Vận động viên Nguyễn Thị Kim Lụa (đứng vị trí số 1) nhận huy chương vàng môn đối kháng môn Vovinam hạng 50kg nữ.

Chia sẻ sau khi giành huy chương vàng hạng cân 55kg nam môn Judo, vận động viên Nguyễn Văn Thanh cho biết: “Để đạt được kết quả này, chúng tôi đã trải qua quá trình tập luyện nghiêm túc, với cường độ cao. Khi bước vào thi đấu, tôi luôn giữ bình tĩnh, tuân thủ đấu pháp của huấn luyện viên, chủ động phân tích điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ để lựa chọn thời cơ ra đòn. Có những thời điểm bị đối phương gây sức ép, tôi càng phải tập trung, không nóng vội, kiên trì tìm sơ hở để triển khai những miếng đánh sở trường. Tấm huy chương vàng là niềm vui, niềm tự hào và cũng là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực, phấn đấu đạt thành tích cao hơn trong thời gian tới”.

Lãnh đạo Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng II trao thưởng nóng của Bộ tư lệnh Quân khu 7 và Trung tâm tặng vận động viên đạt huy chương bạc nội dung quyền đồng đội môn Vovinam.

Vận động viên Nguyễn Thanh Phú Quí, giành huy chương vàng hạng cân 44kg nữ môn Judo, phấn khởi nói: “Tôi vui và tự hào khi giành được huy chương vàng. Trong từng trận đấu, tôi luôn nỗ lực phát huy kỹ thuật đã được huấn luyện, giữ thế chủ động, quyết tâm trong từng tình huống. Thành tích hôm nay không chỉ là cố gắng của bản thân mà còn là kết quả của sự quan tâm, hướng dẫn tận tình của cán bộ, huấn luyện viên và sự động viên, hỗ trợ của đồng đội”.

Với 5 huy chương vàng và 1 huy chương bạc, các võ sĩ Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng II tiếp tục khẳng định về chuyên môn, chất lượng huấn luyện và tinh thần thi đấu kiên cường. Mỗi tấm huy chương là kết quả của quá trình khổ luyện, sự tận tâm của cán bộ, huấn luyện viên và ý chí vượt khó của từng vận động viên. Thành tích này không chỉ mang lại niềm tự hào cho Quân khu 7 mà còn góp phần vào thành tích chung của Đoàn Thể thao Quân đội, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam bản lĩnh, khỏe mạnh, năng động, quyết tâm chinh phục những đỉnh cao thể thao.