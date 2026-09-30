Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm sẽ tranh HCV với nhà vô địch Olympic môn Boxing

Nguyễn Thị Tâm đã giành chiến thắng thuyết phục ở bán kết

Trận chung kết hạng 51kg nữ vì thế hứa hẹn là một trong những thử thách lớn nhất đối với Nguyễn Thị Tâm trên hành trình chinh phục tấm HCV ASIAD đầu tiên trong sự nghiệp.

Wu Yu là một trong những võ sĩ hàng đầu của Boxing nữ Trung Quốc hiện nay. Tại Olympic Paris 2024, cô giành HCV ở hạng 50kg nữ. Sau Olympic, võ sĩ Trung Quốc chuyển lên thi đấu ở hạng 51kg và tiếp tục duy trì phong độ rất cao. World Boxing xếp Wu Yu ở vị trí số 1 thế giới hạng 51kg trước thềm ASIAD 20.

Riêng trong năm 2026, Wu Yu liên tiếp giành những danh hiệu lớn. Cô đoạt HCV hạng 51kg tại Giải vô địch Boxing châu Á tổ chức ở Ulaanbaatar (Mông Cổ), sau đó tiếp tục bước lên bục cao nhất tại World Boxing Cup ở Trung Quốc. World Boxing đánh giá nhà vô địch Olympic là một trong những ứng viên hàng đầu của hạng 51kg tại ASIAD 20.

Hành trình của Wu Yu tại ASIAD 20 cũng cho thấy sức mạnh đáng gờm. Ở vòng 1/8, võ sĩ Trung Quốc thắng Nadeeka Pushpakumari Ranasinghe Arachchige (Sri Lanka) với tỉ số tuyệt đối 5-0. Đến tứ kết, Wu Yu tiếp tục thắng Oyuntsetseg Yesugen (Mông Cổ) 5-0 để giành quyền vào bán kết gặp Feruza Kazakova (Uzbekistan).

Trong khi đó, Nguyễn Thị Tâm cũng vừa tạo nên một trong những chiến thắng đáng chú ý của Boxing Việt Nam tại ASIAD 20 khi vượt qua Alua Balkibekova với tỉ số 5-0 ở bán kết. Giá trị của chiến thắng càng lớn bởi Balkibekova chính là đương kim vô địch thế giới hạng 51kg và đứng thứ ba thế giới trước ASIAD 20.

Trước đó, hành trình của Tâm tại Đại hội cũng rất ấn tượng. Sau chiến thắng 5-0 trước Ramisha Shrestha (Nepal) ở trận ra quân, võ sĩ Việt Nam vượt qua Guo Yi-xuan (Đài Bắc Trung Hoa) 4-1 ở vòng 1/8 và tiếp tục đánh bại Bak Chorong (Hàn Quốc) 5-0 tại tứ kết.

Như vậy, trận chung kết hạng 51kg nữ sẽ tạo nên cuộc đối đầu đặc biệt khi Nguyễn Thị Tâm, võ sĩ vừa đánh bại đương kim vô địch thế giới, sẽ tiếp tục thử sức trước nhà vô địch Olympic và VĐV số 1 thế giới Wu Yu.

Đây cũng là cơ hội để Nguyễn Thị Tâm hướng tới cột mốc lớn trong sự nghiệp. Sau tấm HCĐ ASIAD 2018, võ sĩ Việt Nam đã chắc chắn đổi màu huy chương tại ASIAD 20 và giờ chỉ còn cách tấm HCV một trận đấu.

Nếu tiếp tục duy trì được bản lĩnh, khả năng kiểm soát cự ly và hiệu quả ra đòn như trong chiến thắng trước Balkibekova, Nguyễn Thị Tâm sẽ bước vào trận tranh HCV với quyết tâm tạo nên một dấu mốc lịch sử cho Boxing Việt Nam.