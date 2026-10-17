Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm nhận món quà đặc biệt từ các học sinh Trường IVS

Nguyễn Thị Tâm giao lưu với các học sinh Trường IVS ngày 17.10

Tại ASIAD 20 vừa qua, Nguyễn Thị Tâm đã trải qua hành trình thi đấu đầy ấn tượng ở hạng cân 51kg nữ môn boxing. Bằng bản lĩnh và kinh nghiệm của một võ sĩ từng chinh chiến tại nhiều đấu trường lớn, Tâm lần lượt vượt qua các đối thủ để tiến sâu vào giải.

Đáng chú ý, tại bán kết, cô đã đánh bại nhà đương kim vô địch thế giới, qua đó giành quyền vào chung kết gặp nhà vô địch Olympic Wu Yu của Trung Quốc.

Trưa 2.10, Nguyễn Thị Tâm khép lại hành trình đáng nhớ tại ASIAD 20 bằng tấm HCB. Dù không thể vượt qua Wu Yu trong trận chung kết, thành tích của Tâm vẫn đánh dấu cột mốc lịch sử khi cô trở thành võ sĩ Việt Nam đầu tiên giành HCB boxing tại một kỳ ASIAD.

Đây cũng là sự trở lại đầy ý nghĩa của nữ võ sĩ sau quãng thời gian dài đối diện với chấn thương và những biến cố trong cuộc sống. Trước đó, Tâm đã giành nhiều huy chương tại các giải đấu lớn, trong đó có tấm HCB Giải vô địch boxing nữ thế giới.

Nhìn lại chặng đường đã qua, nữ VĐV không giấu được sự xúc động

Trong buổi giao lưu với các học sinh Trường THPT IVS, Nguyễn Thị Tâm đã chia sẻ về hành trình vượt qua khó khăn để trở lại với boxing đỉnh cao. Nữ võ sĩ cho biết, ba năm kể từ khi cô gặp chấn thương đứt dây chằng trong trận đấu đầu tiên với đối thủ Thái Lan tại SEA Games 32 là quãng thời gian đầy khủng hoảng.

Chấn thương nặng khiến Tâm phải tạm rời xa sàn đấu, đối diện với những nỗi lo về khả năng hồi phục và tương lai thi đấu.

Đã có những lúc Tâm tưởng như không thể vượt qua để trở lại với môn thể thao mà mình gắn bó suốt nhiều năm. Tuy nhiên, nhờ sự động viên của các thầy, sự đồng hành của bác sĩ Tùng cùng những phương pháp điều trị, phục hồi chấn thương và hỗ trợ tâm lý, cô từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Chính niềm tin và sự kiên trì đã giúp nữ võ sĩ vực dậy, tiếp tục nuôi hy vọng một ngày được trở lại tranh tài ở những đấu trường đỉnh cao.

Không chỉ phải chiến đấu với chấn thương, trước khi tham dự ASIAD 20, Nguyễn Thị Tâm còn trải qua nỗi mất mát lớn khi người cha qua đời vì bạo bệnh. Sinh thời, cha cô luôn quan tâm, lo lắng cho con gái, nhất là khi Tâm gặp chấn thương nặng và đứng trước nguy cơ không thể tiếp tục sự nghiệp thi đấu.

Nguyễn Thị Tâm và các thầy nhận món quà đặc biệt là những bức tranh do học sinh nhà trường vẽ tặng

Khi cha mất, Tâm đã hứa sẽ trở lại thật mạnh mẽ. Lời hứa ấy trở thành động lực để cô vượt qua những tháng ngày khó khăn, kiên trì tập luyện và cuối cùng thực hiện được bằng tấm HCB lịch sử tại ASIAD 20.

Ít ai biết rằng, trước khi đến với boxing, Nguyễn Thị Tâm từng tập điền kinh từ năm 13 tuổi. Đến năm 16 tuổi, cô chuyển sang tập boxing và từng bước khẳng định tài năng ở môn thể thao đòi hỏi cả sức mạnh, tốc độ, kỹ thuật và bản lĩnh.

Ở tuổi 32, Tâm đã ghi dấu ấn lịch sử cho boxing Việt Nam với hai lần vô địch châu Á, hai lần liên tiếp vô địch SEA Games, một HCB Giải vô địch thế giới và đặc biệt là tấm HCB đầu tiên của boxing Việt Nam tại ASIAD. Những thành tích ấy là kết quả của hành trình bền bỉ, trong đó có không ít thời điểm cô phải vượt qua giới hạn của chính mình.

Khi kể lại những tháng ngày khó khăn và hành trình trở lại sàn đấu, Nguyễn Thị Tâm đã không giấu được xúc động. Câu chuyện của nữ võ sĩ cũng để lại nhiều ấn tượng với các học sinh Trường THPT IVS, giúp các em hiểu hơn về ý chí, nghị lực và tinh thần không từ bỏ trước thử thách.

Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm chụp ảnh, giao lưu với các em học sinh

Em Đào Ngọc Vân, học sinh lớp 10D2 cho biết, qua câu chuyện của nhà á quân ASIAD, em học được sự tự tin, bản lĩnh và quyết tâm vượt qua khó khăn để theo đuổi mục tiêu của mình.

Trong khi đó, em Nguyễn Ngọc Diệp, học sinh lớp 11 bày tỏ sự khâm phục trước ý chí kiên cường của nữ võ sĩ. Diệp chia sẻ, cuộc gặp gỡ là một kỷ niệm đáng nhớ, giúp em có thêm động lực chăm chỉ học tập, vượt qua những trở ngại trong cuộc sống và nỗ lực thực hiện ước mơ, đáp lại kỳ vọng của bản thân và gia đình.

Cũng nhận được nhiều cảm hứng từ buổi giao lưu, em Phạm Khánh Linh, học sinh lớp 11D1 cho biết, câu chuyện của Nguyễn Thị Tâm đã tiếp thêm cho em ý chí và nghị lực để cố gắng hơn trong học tập.

“Em yêu thích môn Văn và sẽ cố gắng phấn đấu trở thành giáo viên dạy Văn. Ý chí và nghị lực vượt qua khó khăn của cô Tâm sẽ là bài học để chúng em nỗ lực hơn nữa”, Khánh Linh chia sẻ.

Ở ngôi trường đặc biệt này, Nguyễn Thị Tâm được các học sinh yêu quý gọi bằng cái tên gần gũi “cô Tâm”. Trước đó, nữ võ sĩ từng tham gia giảng dạy môn boxing cho các em tại trường.

Các em học sinh đã có thêm nhiều bài học bổ ích từ buổi giao lưu với nhà á quân ASIAD Nguyễn Thị Tâm

Những buổi học không chỉ giúp học sinh làm quen với môn thể thao đòi hỏi sức mạnh và sự khéo léo, mà còn góp phần rèn luyện tính kỷ luật, sự tự tin và tinh thần vượt khó. Trong tương lai, khi khép lại sự nghiệp thi đấu, Nguyễn Thị Tâm cũng có thể tiếp tục gắn bó với nhà trường trong vai trò một giáo viên.

“Tôi rất vui khi được đến Trường IVS dạy boxing cho các học sinh. Đây là ngôi trường đề cao tính kỷ luật và việc đào tạo toàn diện cho các em học sinh, từ kiến thức văn hóa, tiếng Anh tới việc giúp các em tiếp xúc với hội họa, âm nhạc, võ thuật để khơi dậy khả năng tiềm ẩn của các em.

Tôi cũng mong những bài học được rút ra từ bản thân sẽ giúp ích cho các em trong hành trình trưởng thành của mỗi người”, Nguyễn Thị Tâm chia sẻ.

Buổi giao lưu khép lại với món quà đặc biệt mà các học sinh dành tặng nữ võ sĩ: một bức tranh do chính các em vẽ. Với Nguyễn Thị Tâm, đó không chỉ là tình cảm yêu mến của các học sinh dành cho nhà á quân ASIAD, mà còn là sự ghi nhận đầy ý nghĩa đối với hành trình vượt khó của cô.

Từ một vận động viên từng đứng trước nguy cơ phải rời xa sàn đấu, Tâm đã trở lại để giành tấm HCB lịch sử và giờ đây tiếp tục truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Hành trình ấy cho thấy, những giá trị mà thể thao mang lại không chỉ nằm ở thành tích, mà còn ở ý chí, nghị lực và niềm tin được lan tỏa trong cuộc sống.