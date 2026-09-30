Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm muốn dành tặng chiến thắng cho người bố mới qua đời

Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm (giáp đỏ) muốn dành tặng chiến thắng cho người cha mới qua đời

Trận bán kết hạng 51 kg nữ tại ASIAD 20 là một trong những màn trình diễn đáng nhớ của Nguyễn Thị Tâm. Đối đầu với võ sĩ từng hai lần vô địch thế giới, đại diện Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin, duy trì sự chủ động qua từng hiệp đấu và cho thấy khả năng xử lý chiến thuật hiệu quả trước một đối thủ được đánh giá rất cao.

Khi trận đấu khép lại, bên cạnh những giọt mồ hôi sau cuộc so tài căng thẳng là những giọt nước mắt của Nguyễn Thị Tâm. Đó là khoảnh khắc giải tỏa sau hành trình dài đầy thử thách mà nữ võ sĩ đã trải qua để một lần nữa có thể đứng trên võ đài quốc tế.

Nguyễn Thị Tâm cho biết ASIAD 20 là giải đấu quốc tế đầu tiên của cô sau khoảng ba năm không thi đấu quốc tế và quãng thời gian điều trị chấn thương. Chính vì vậy, trước khi bước vào giải, áp lực tâm lý và sự lo lắng là điều khó tránh khỏi.

“Em vừa trải qua chấn thương và ba năm rồi chưa thi đấu quốc tế. Đây là giải đấu quốc tế đầu tiên của em nên tâm lý rất lo lắng. Nhưng nhờ sự tận tâm của các huấn luyện viên, sự động viên của lãnh đạo cùng các cổ động viên Việt Nam tại Nhật Bản, em có thêm rất nhiều tinh thần và động lực”, Nguyễn Thị Tâm chia sẻ.

Càng thi đấu, nữ võ sĩ Việt Nam càng lấy lại được cảm giác và sự tự tin vốn có. Việc sớm chắc chắn có huy chương sau khi vượt qua các vòng đấu trước cũng giúp cô cởi bỏ phần nào áp lực. Đến trận bán kết, Nguyễn Thị Tâm bước lên võ đài với một tâm thế hoàn toàn khác: bình tĩnh, thoải mái và tin vào khả năng của chính mình.

Trước đối thủ sở hữu bảng thành tích ấn tượng, ban huấn luyện đã lựa chọn cách tiếp cận trận đấu hợp lý. Nguyễn Thị Tâm nhận thấy tốc độ của đối phương chậm hơn nên chủ động chờ thời cơ, tận dụng những tình huống đối thủ ra đòn để tổ chức phản công.

Theo nữ võ sĩ Việt Nam, những cú đấm thẳng tay sau kết hợp với đòn xoay đã giúp cô phá được nhịp tấn công của đối thủ, hạn chế khả năng đối phương áp sát và tung ra các chuỗi đòn liên tiếp. Việc tuân thủ tốt đấu pháp cùng khả năng giữ được sự tỉnh táo trong suốt trận đấu giúp Nguyễn Thị Tâm duy trì thế chủ động từ những phút đầu tiên cho tới khi tiếng chuông kết thúc vang lên.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh biểu dương, khích lệ Nguyễn Thị Tâm sau trận đấu

Ở bên ngoài võ đài, những tiếng động viên liên tục từ ban huấn luyện, lãnh đạo Đoàn Thể thao Việt Nam, các đồng đội và cổ động viên Việt Nam trên khán đài cũng tiếp thêm sức mạnh cho cô. Những lời nhắc “30 giây, cố lên Tâm ơi” vang lên ở thời điểm quyết định càng thôi thúc nữ võ sĩ giữ vững sự tập trung cho đến những giây cuối cùng.

Nhưng phía sau chiến thắng ấy còn là một câu chuyện đặc biệt khiến Nguyễn Thị Tâm không thể kìm được cảm xúc. Người đầu tiên cô nghĩ đến sau khi trận đấu kết thúc chính là người bố vừa qua đời.

“Bố luôn lo cho em, lo rằng sau chấn thương em có thể quay trở lại được không, có thể tiếp tục tập luyện được không. Trước khi bố mất, em đã hứa rằng em sẽ cố gắng quay trở lại và sẽ lợi hại hơn trước, để bố có thể yên tâm. Vì thế, thành tích này em muốn dành cho bố. Đánh xong, em nhớ bố rất nhiều”, Nguyễn Thị Tâm nghẹn ngào chia sẻ.

Lời hứa với bố đã trở thành một trong những động lực lớn nhất để Nguyễn Thị Tâm vượt qua những tháng ngày khó khăn. Sau chấn thương, việc trở lại với một võ sĩ đỉnh cao chưa bao giờ đơn giản, nhất là khi cô phải trải qua khoảng thời gian dài không được cọ xát quốc tế.

Vì thế, chiến thắng ở bán kết ASIAD 20 mang ý nghĩa vượt ra ngoài một tấm huy chương. Đó còn là minh chứng cho nghị lực trở lại, cho nỗ lực chiến thắng chính mình và cho lời hứa cô đã mang theo suốt hành trình trở lại võ đài.

Phía trước Nguyễn Thị Tâm vẫn còn trận chung kết và cũng là thử thách quan trọng nhất tại ASIAD 20. Tuy nhiên, sau khi đi qua những trận đấu khó khăn và tìm lại sự tự tin, tâm lý của nữ võ sĩ Việt Nam lúc này đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Nguyễn Thị Tâm khẳng định cô sẽ tiếp tục chiến đấu với tất cả khả năng của mình, không chỉ vì mục tiêu cá nhân mà còn vì niềm tin của ban huấn luyện, của những người hâm mộ luôn dõi theo cô và vì màu cờ sắc áo Việt Nam.

Từ những ngày tháng chống chọi với chấn thương, ba năm xa đấu trường quốc tế cho tới những giọt nước mắt sau chiến thắng ở bán kết ASIAD 20, hành trình của Nguyễn Thị Tâm là câu chuyện về ý chí của một võ sĩ không chấp nhận bỏ cuộc.

Và trong trận chung kết phía trước, bên cạnh khát vọng mang vinh quang về cho thể thao Việt Nam, nữ võ sĩ còn bước lên võ đài với một động lực rất riêng: hoàn thành trọn vẹn lời hứa với người bố đã khuất.