Tại nhà thi đấu Nishio Gymnasium ngày 30/9, võ sĩ Nguyễn Thị Tâm đã đánh bại Alua Balkibekova của Kazakhstan với tỷ số tuyệt đối 5-0 ở bán kết hạng 51kg nữ. Chiến thắng trước một đối thủ từng vô địch thế giới giúp Nguyễn Thị Tâm giành quyền vào chung kết và đứng trước cơ hội chạm tay vào tấm HCV ASIAD đầu tiên trong sự nghiệp.

Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm được thưởng nóng, treo thưởng lớn trước chung kết ASIAD 2026.

Ngay sau trận đấu, Liên đoàn Quyền anh Việt Nam thông báo các mức thưởng dành cho nữ võ sĩ. Theo đó, ông Phạm Quang Long, Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam, quyết định thưởng nóng 50 triệu đồng cho Nguyễn Thị Tâm nhằm ghi nhận thành tích vào chung kết ASIAD 2026.

Không dừng lại ở đó, Nguyễn Thị Tâm được treo thưởng 5.000 USD, tương đương khoảng 130 triệu đồng, nếu giành HCV.

Đặc biệt, phần thưởng dành cho nữ võ sĩ không chỉ nằm trên sàn đấu. Ông Phạm Quang Long, đồng thời là Chủ tịch Hệ thống Trường Quốc tế Việt Nam IVS, đã ngỏ lời mời Nguyễn Thị Tâm về công tác tại trường với mức lương 1.000 USD/tháng, tương đương khoảng 26 triệu đồng/tháng.

Những động thái này mang đến nguồn động viên đáng kể cho Nguyễn Thị Tâm trước trận đấu quan trọng nhất tại ASIAD 2026, đồng thời mở ra thêm một lựa chọn cho nữ võ sĩ sau khi kết thúc hành trình thi đấu đỉnh cao.

Tại ASIAD 2026, Nguyễn Thị Tâm trải qua một trận bán kết đầy thử thách. Alua Balkibekova là một trong những tay đấm hàng đầu của boxing nữ châu Á. Võ sĩ Kazakhstan từng giành Huy chương Bạc thế giới năm 2022, Huy chương Đồng thế giới năm 2023 và HCV thế giới năm 2025, đồng thời hai lần vô địch châu Á.

Trước Nguyễn Thị Tâm, Balkibekova cũng có hành trình đáng chú ý tại ASIAD 2026. Cô lần lượt vượt qua Sakshi của Ấn Độ với tỷ số 3-2 ở vòng 1/8 và Yuna Nishinaka của chủ nhà Nhật Bản với cùng tỷ số 3-2 tại tứ kết.

Tuy nhiên, trước Nguyễn Thị Tâm, võ sĩ Kazakhstan không thể tiếp tục tạo bất ngờ. Đại diện Việt Nam nhập cuộc chủ động, duy trì khả năng di chuyển và kiểm soát khoảng cách tốt. Tâm tận dụng những thời điểm thích hợp để tung ra các đòn đánh chính xác, đồng thời giữ được sự bình tĩnh trước sức ép từ đối thủ.

Nguyễn Thị Tâm (trái) đang đứng trước cơ hội đoạt HCV ASIAD 2026.

Sau ba hiệp đấu, cả 5 giám khảo đều chấm Nguyễn Thị Tâm thắng. Tỷ số 5-0 phản ánh màn trình diễn thuyết phục của võ sĩ Việt Nam trước một đối thủ sở hữu bảng thành tích quốc tế ấn tượng.

Chiến thắng này cũng tiếp tục khẳng định hành trình trở lại đỉnh cao của Nguyễn Thị Tâm. Cô từng giành Huy chương Đồng ASIAD 2018, Huy chương Bạc thế giới năm 2023 và hai lần vô địch châu Á.

Tấm HCV ASIAD vẫn còn cách Nguyễn Thị Tâm một trận đấu. Đối thủ của cô trong trận chung kết là Wu Yu của Trung Quốc. Wu Yu cũng sở hữu bảng thành tích đặc biệt ấn tượng. Nữ võ sĩ Trung Quốc từng vô địch thế giới năm 2023 và là đương kim vô địch Olympic.

Trận chung kết sẽ diễn ra lúc 11h ngày 1/10 theo giờ Việt Nam.